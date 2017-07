PSG negocia con Barça tras llegar a acuerdo con Neymar, dice L'Équipe

27 de julio 2017 , 10:20 a.m.

El París Saint Germain (PSG) llegó a un acuerdo con el brasileño Neymar sobre las condiciones contractuales y negocia con los dirigentes del Barcelona una rebaja en el precio de su salida, indicó este jueves el diario L'Équipe.



El club de la capital francesa, según el rotativo, quiere evitar tener que pagar al jugador directamente los 222 millones de su cláusula de rescisión de contrato, algo que sería considerado como un adelanto de salario o una prima de fichaje y que implicaría para el PSG el desembolso de elevados impuestos.

Para ‘liberar’ a Neymar, el PSG se enfrentaría de esa manera a unos 300 millones de euros, a los que se suman los 30 millones netos (50 brutos) de salario anual. La hipótesis más seria evaluada hasta ahora por el club francés, según L'Équipe, es intentar cerrar con el Barcelona un traspaso directo que lo exoneraría de las tasas asociadas.

“El partido está lejos de ser ganado”, admite el rotativo en referencia a las reticencias del Barcelona a la hora de deshacerse de una de sus estrellas. L'Équipe considera que, tal y como sucedió con el jugador de balonmano Nikola Karabatic en 2015, los dos clubes podrían llegar a un acuerdo superior a la actual cláusula, que satisfaga al Barcelona y no perjudique financieramente al PSG.



“Por lo demás, todo parece estar atado, o casi, para cerrar el gran traspaso del siglo”, dice el diario, según el cual el club francés y el jugador “están totalmente de acuerdo sobre las condiciones contractuales de su llegada a París”.



Por su parte, el diario Le Parisien incide en que la mayor dificultad a la hora de dar por cerrado este caso es financiera, pero destaca que el brasileño está “cada vez más cerca de París”.



Según algunas de sus fuentes, la negociación, se concluya de forma positiva o negativa, podría cerrarse el viernes, mientras que otras destacan que no se dará ningún paso hasta el final de la gira estadounidense del Barça, prevista para el sábado.



El club catalán, añade Le Parisien, activó sus redes a finales de la semana pasada en torno al delantero francés Kylian Mbappé, del AS Mónaco, para estar preparado de cara a la eventual salida de Neymar.

EFE