Néstor ‘Palmira’ Salazar, el que más camisetas vistió

A veces para muchos jugadores es difícil llegar a jugar en un equipo, ya sea por lo complicado que se hace llegar a ser profesional o la dificultad de ser traspasado constantemente. Néstor Salazar, o simplemente Palmira, no solo llegó a ser profesional y destacarse como un gran goleador, también logró el récord de ser el jugador que más camisetas ha vestido en el fútbol colombiano: 13 en total (Cali, Cortuluá, América, Nacional, Junior, Centauros, Pereira, Quindío, Chicó, Pasto, Real Cartagena, Santa Fe e Itagüí).

Americano de corazón, pero formado en el Deportivo Cali, a Salazar se le infla el pecho al hablar de su marca. “Ser el jugador con más camisetas en el fútbol colombiano significa mucho orgullo haber podido estar en todos esos clubes, pienso que se hizo una muy buena labor y se dejó una excelente imagen”.



Son extensos los recuerdos que se pueden guardar en 16 años de carrera como profesional, pero las primeras veces marcan y así lo recuerda ‘Palmira’: “El fútbol le deja a uno muchos días especiales que uno nunca olvida, el día que debuté, un 8 de marzo de 1995, en un clásico entre el Deportivo Cali y América, entré cinco minuticos con el Cali. Y también el día del primer gol como profesional que fue al año siguiente con Cortuluá contra Huila, en la ciudad de Neiva”.



Salazar fue campeón dos veces en el fútbol colombiano, la primera vez fue con el América, en el año 2000, luego de vencer en el cuadrangular final a Junior, Tolima y Santa Fe. Tuvieron que pasar ocho años para volver a gritar campeón, pero esa vez sería en contra del equipo de sus amores y con un club casi que desconocido en el momento: Chicó.

Néstor Salazar, con la camiseta de Boyacá Chicó. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Ese título con Chicó fue muy especial, en el medio futbolístico en Colombia, no confiaban mucho en Chicó, pero en ese momento el equipo contaba con jugadores grandes que habían ganado muchos títulos en clubes grandes y había una buena base que se complementaban muy bien con esos cinco, seis veteranos que estábamos. Todo fue muy lindo para un equipo tan joven como Chicó, ser campeón del FPC con tan poco tiempo, fue una muy linda hazaña”, recuerda con nostalgia y alegría ‘Palmira’.



Claro está que no todos los momentos fueron buenos, hubo pasajes de la carrera del hombre récord que no fueron exitosos. “Hay días que los jugadores tenemos bajones, tuve un momento duro cuando jugué en Gimnasia, en Argentina, cuando tuve un esguince grado dos, fue bastante grave y no jugué. Y en un segundo momento complicado fue en Santa Fe, en el 2010, a mí siempre se me catalogó por los goles, pero no me fue muy bien, el club no pasaba por un buen momento económico y hubo muchos problemas en el grupo”.



Si bien Salazar jugó en 13 equipos, aunque parezca increíble, en su lista le faltó uno: “Siempre soñé con jugar en Millonarios, tuve la posibilidad de llegar en el 96’, pero no se dio en la parte económica y quise volver al Deportivo Cali ya con un nombre, pude regresar en el 97’, pero también la parte económica lo impidió”.

Néstor Salazar, con la camiseta de América. Foto: Archivo EL TIEMPO

‘Palmira’ revisa su hoja de vida y cree que no le falta nada. Está tranquilo en Palmira, su lugar en el mundo y por el cual todo el mundo lo reconoce. Y trabaja para que las metas y objetivos de los jóvenes se cumplan.



“Después del retiro en el 2011, inicié con mi academia de fútbol en Palmira para que los jóvenes de acá puedan cumplir sus sueños. Tengo un convenio con el Deportivo Cali, por ahí tengo dos pupilos uno en la cantera sub 15 y otro sub 16 que está haciendo procesos de Selección Colombia”.



No ha pensado ni en ser técnico, ni en el periodismo, a él le recomendaron que se fuera por la parte económica y así lo ha hecho. “Desde antes de mi retiro sabía lo que quería y empresarios amigos como Nacho Martán o Eduardo Pimentel siempre me dijeron que me fuera por la parte administrativa, de gerencia y me gusta más ese aspecto, lo de técnico no lo he pensado”.



Las trece camisetas en el historial de Salazar permanecen vigentes y todavía está lejos de que pueda ser vencido. En el pasado quedó Wilson Cano con 12 equipos y entre los jugadores activos el que más se acerca es Wilson Carpintero con 11 equipos y le siguen Bréiner Castillo, Édinson Toloza y Ayron del Valle con 9 cada uno.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev