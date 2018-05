Nacional y Huila van por el título femenino

Atlético Nacional y Atlético Huila disputarán el título del fútbol femenino, luego de derrotar en sus series a Santa Fe y América, respectivamente. Nacional llega a la instancia definitiva en su primera participación en la Liga, con un fuerte equipo en el que se destacan su portera, Karen Hipólito, y Estefanía González, quienes, este domingo, en el 2-3 contra Santa Fe, fueron importantes para la clasificación.

El elenco cardenal, en el papel, era el gran favorito, no solo porque en la ida, en Medellín, sacó un buen empate 1-1, sino que tenía la opción de definir la serie en casa, frente a su público, pero no pudieron.

Nacional mostró mejor fútbol y González anotó dos goles claves para el triunfo y el paso a la final, no sin antes destacar a Lorena Bedoya, quien ayudó a la victoria con la otra diana.



Y ahí fue donde entró Hipólito a ser definitiva, porque impidió que Santa Fe anotara más goles, sus atajadas fueron importantes para la victoria verde.



Por otra parte, Atlético Huila clasificó por segunda vez consecutiva a la final de la Liga Femenina, derrotó 2-0 a América de Cali con un global de 5-1 frente a las escarlatas.



Yoreli Rincón y Karla Torres marcaron en Neiva y sellaron la clasificación para enfrentar a Nacional, en partidos de ida y vuelta, en un enfrentamiento inédito por la copa.



Catalina Usme es la referente y capitana de las escarlatas, pero no tuvo su mejor noche y no hubo claridad en la segunda mitad del campo.

En su primera participación en la liga profesional @atlnacionalfem pasa a la final venciendo a Santa Fe, actual campeón. ¡Felicitaciones vamos por el título! #VamosVerdolagas #SomosLaPasión pic.twitter.com/XaXgCIBr1f — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 20 de mayo de 2018

Rincón aportó lo suyo, el gol, que le dio la tranquilidad al equipo opita, luego de un gran pase de su compañera, Karla Torres.



Y fue esta última quien selló el triunfo, la clasificación, con un remate de media distancia que no pudo desviar la arquera visitante.



En la primera edición de la Liga, el año pasado, Huila clasificó a la final, pero Santa Fe fue el campeón. Ahora, el conjunto huilense tendrá su segunda oportunidad de ganar el título, pero esta vez el rival será Nacional, que se estrena en el torneo.



Esa llegada a esta parte del torneo del Huila no es casualidad, porque al lado de Santa Fe fue el equipo que más puntos hizo en fase de grupos: 25, por lo que en la final no hay nada definido, aunque este apunte le da confianza al grupo.



Además ganó 10 partidos, empató y perdió uno solo, siendo la escuadra que mejor campaña ha tenido hasta el momento.



El primer partido de la final sería el 23 de mayo en el Atanasio Girardot y una semana más tarde, el 31, se disputará el juego de vuelta.







