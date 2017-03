Cuatro grandes, hoy en cancha, en dos partidazos de la Liga

Dos partidazos que estaban pendientes tendrá hoy el fútbol colombiano. Para ponerse al día con la fecha 1, juegan Nacional y Santa Fe en Medellín, y en partido de la fecha 6, lo harán Junior y Millonarios, en Barranquilla.



Atlético Nacional buscará llegar el liderato de la Liga, pues si gana superará al DIM en la tabla, y aún tendrá un partido pendiente, contra Junior. Sin embargo, el reto no será fácil: enfrenta a un equipo cardenal que acaba de vencer a Millonarios y en Medellín suele hacerse muy difícil.

“Se vienen dos meses apretados con partidos cada tres días, pero estamos preparados. Hay equipo para afrontar esto. En cada partido de Liga hay que buscar la clasificación”, dijo el portero Franco Armani.



Nacional tendrá las notables ausencias de los jugadores que apenas hoy regresarán de la Selección Colombia: Macnelly Torres, Farid Díaz y Mateus Uribe.

Por el lado cardenal, el equipo viajó a Medellín con su nómina principal, y se espera que repita gran parte de la plantilla que venció a Millonarios en el clásico.



“Este partido nos agarró de imprevisto, nos reprogramaron sin pensar en que nosotros planificamos nuestro trabajo. Está el partido el miércoles (hoy), y tenemos que ver cómo jugamos (con Millos) luego de jugar en una cancha tan pesada. Algunos cambios tendremos que hacer”, dijo el DT Gustavo Costas.

Millos, mal visitante

Millonarios intentará sacudirse como visitante, en Barranquilla, pues en tres salidas que lleva en la Liga no ha ganado. Perdió contra Jaguares y Santa Fe, y empató contra Rionegro. “Mi preocupación es que las producciones no son permanentes, un rendimiento alto y otro bajo. No tenemos la media. Estamos buscando eso”, dijo el DT Miguel Ángel Russo.

Millonarios busca un buen resultado en su visita al Junior, que hace una muy floja campaña, situación que le costó el puesto a su DT, Alberto Gamero. Foto: Archivo / ETCE





En Barranquilla, Junior enfrentará a Millonarios con la obligación de ganar, luego de perder en casa contra Jaguares y de la salida de su DT, Alberto Gamero. Hoy lo dirigirá como interino el técnico Fernel Díaz.



“Los culpables somos los jugadores. Somos los que quedamos. Lo que priorizamos ahora es la institución, y tenemos que levantar esto por el club”, dijo el portero Sebastián Viera.



