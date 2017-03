Nacional vs. Santa Fe se jugará el miércoles 29 de marzo

El compromiso entre Atlético Nacional y Santa Fe, correspondiente a la primera fecha de la Liga, se jugará este miércoles 29 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, a partir de las 6 p.m.



Esa misma fecha la Liga se pone al día con el duelo entre Junior y Millonarios, que se jugará en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, a partir de las 8 de la noche.



De igual forma, la Dimayor informó los siguientes cambios en la Liga y Copa Colombia, debido a la Programación de la Recopa Suramericana 2017 que ha estipulado la Conmebol y donde participará Atlético Nacional como campeón de la Copa Conmebol Libertadores 2016, teniendo que jugar el partido de ida el martes 4 de abril y el partido de vuelta el miércoles 10 de mayo del presente año.



29 de marzo

Nacional vs. Santa Fe

Hora: 6 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 1 Liga

Televisión: Win Sports



Junior vs. Millonarios

Hora: 8 p.m.

Estadio: Metropolitano

Fecha 6 Liga

Televisión: Win Sports



31 de marzo

Nacional vs. Deportivo Pasto

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 11 Liga

Televisión: Win Sports



1 de abril

Equidad vs. Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports

Fecha 11



Junior vs. Cortuluá

Hora: 8 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports

Fecha 11



19 de abril

Jaguares vs. Junior

Hora: Por definir

Fecha 4



26 de abril

Nacional vs. Junior

Hora: 8 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports

Fecha 5



