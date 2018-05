Nacional vs. Huila, la primera semifinal de la Liga en Colombia

Este sábado se conoció la primera semifinal de la Liga en Colombia. En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional derrotó en un marcador global 2-1 al Deportivo Cali. En Neiva, en el Guillermo Plazas Alcid, el encuentro terminó empatado 0-0 y por definición desde tiro penalti, Huila accedió a la siguiente ronda, gracias a la gran actuación del portero Geovanni Banguera, quien atajó tres cobros.

La serie semifinal, que aún no tiene horarios definidos por parte de Dimayor, comenzará en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, ya que Nacional por tener mejor puntaje en la reclasificación tiene el derecho a terminar la llave en condición de local.

¡TERRRRRRRMINOOOOÓ! El verde clasifica a la semifinal y seguimos en nuestro camino hacia la estrella 17 #VamosVerdolaga #VamosPorLa17 pic.twitter.com/YGSxE6p8wK — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 20 de mayo de 2018

Estos equipo se enfrentaron en este campeonato en la fecha 11, con triunfo para Nacional 1-0, con gol de Dayro Moreno.



La siguiente semifinal se definirá este domingo con los partidos entre Medellín vs. Junior y Tolima vs. Once Caldas.







DEPORTES