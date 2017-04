Nacional volvió a ganar en la liga: derrotó 0-1 a Huila

Bajo una inclemente temperatura Atlético Huila y Nacional disputaron en el Plazas Alcid de Neiva el partido correspondiente a la fecha 14 y al final los puntos se los llevó el verde que se consolidó en el liderato gracias a un error garrafal del delantero Jorge Ramos que terminó habilitando al delantero Arley Rodríguez para que este pese al acoso del capitán John Lozano y al achique del golero Breiner Castillo terminara enviando la pelota al fondo de la red cuando el cronómetro marcaba el minuto 19 de la primera parte.

Mazazo para los locales que eran los dueños del partido y de la pelota, porque manejaban bien los ritmos del partido y aprovechaban lo ancho de la cancha para rotar la pelota buscando con ello desgastar al rival.



En tenencia de la redonda Huila era inmensamente superior a los dirigidos por el profesor Rueda, pero los de la visita con un equipo alterno, se paraba bien en la cancha y copaba los espacios pare evitar llegadas a predios del golero Bonilla, la gran figura del partido.



Huila persistió por todos los sectores en pos del empate pero siempre encontró un muy bien parado Nacional. La más clara la de Robles a los 22 del primer tiempo tras centro de Duarte que impacta el volante opita y la defensa termina sacándola de la raya.



Segundo Tiempo:

Para el complemento el técnico Vivaldo envió al camerino a Ramos y le dio paso al uruguayo Figoli buscando con ello mayor movilidad en zona de volantes y a fe que lo consiguió pues en reiteradas oportunidades el volante charrúa se juntó con Ricaurte y generó riesgo en el pórtico de Bonilla.



Las opciones más claras para igualar el partido y seguir de largo las creo el local en el complemento a través de Ricaurte que de potente remate fuera del área a los 10 minutos hizo lucir al portero Bonilla para que este enviara la pelota al tiro de esquina.



Nacional pudo haber anotado el segundo de la tarde en un centro de Borja por banda derecha que remato Rodríguez dentro del área pero que rechazó el portero Breiner Castillo en una gran reacción.



Al minuto 16 el argentino Almirón estrelló el balón en el travesaño tras una falta sobre Robles. Pero la más clara por parte de los locales llegó al minuto 27 del segundo tiempo en un remate de Carlos Julio Robles fuera del área y en un bosque de piernas que todavía estamos preguntando como la pudo atajar Bonilla.



Aunque creemos que por la propuesta ofensiva a lo largo de los 90 minutos Huila mereció algo más, también hay que decir que Nacional se acercó al equipo titular, fue practico y eficaz, tuvo dos, anotó una y esa le alcanzó para llevarse de Neiva tres nuevo puntos que lo consolidan como el líder solitario del futbol en Colombia.



No jugó mal el Huila y confirmó frente al líder pese a la derrota que su fútbol ha crecido en los últimos partidos. Por su parte nacional mostró que tiene una gran cantera pues sus muchachos fieles al estilo del equipo mayor no fueron inferiores al compromiso y fueron serios a lo largo del partido.Los opitas ya piensan en Millonarios el próximo rival en la ciudad de Bogotá, mientras Nacional se pondrá al día con el torneo recibiendo este miércoles en el Atanasio a Junior en juego aplazado de la fecha cinco de la Liga.

Síntesis

Atlético Huila 0-1 Atlético Nacional



Atlético Huila: Breiner Castillo(6); Elvis Perlaza(6), John Lozano(6), Eddie Segura(6), Marvin Vallecilla(6); Ronaldo Tavera(6), Carlos Julio Robles(6), Andrés Ricaurte(6); Jorge Ramos(5), Sergio Almirón(5), Omar Duarte(5).

D.T.: Jorge Vivaldo.



Atlético Nacional: Cristian Bonilla (7); Jadier Borja(6), Carlos Cuesta(6) Roderik Miller (6), Edwin Velasco(5); Elkin Blanco(6), Juan Pablo Nieto(6); Rodin Quiñones(6), Mariano Vázquez(5), Andrés Ibargüen(6); Arley Rodríguez (7)

D.T.: Reinaldo Rueda.



Cambios en Huila: Mateo Figoli(5) por Jorge Ramos (1ST),Cristian Canga por Omar Duarte (21 ST), Jorge Betancourt por Ronaldo Tavera (38ST)



Cambios en Nacional: Oscar Franco por Andrés Ibarguen (18ST), Cristian Dajome por Mariano Vásquez (31ST), Andrés Sarmiento por Oscar Franco (42ST)



Goles Huila: No hubo



Goles Nacional: Arley Rodríguez (19PT)



Amonestados en Huila: Marvin Vallecilla



Amonestados en Nacional: Rodin Quiñones, Mariano Vásquez, Arley Rodriguez, Cristian Bonilla



Expulsados: No hubo



Figura: Cristian Bonilla (7)



Partido: Bueno



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.



Asistencia: 2500 aficionados



Taquilla: No suministrada



Árbitro: Leevan Suarez (6)



JOSE DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva