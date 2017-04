Nacional se juega la vida en la Copa Libertadores

Atlético Nacional asume este miércoles un reto definitivo en la Copa Libertadores. El equipo que llegó a esta edición como actual campeón y favorito a repetir la gesta está al borde de la eliminación. Está obligado a vencer hoy a Estudiantes de la Plata, en Argentina, para seguir en la pelea por avanzar a la siguiente fase del torneo.



El panorama se ha complicado más de lo esperado para el equipo verdolaga. En su primera salida perdió contra el Barcelona de Ecuador y después cayó en casa contra el Botafogo de Brasil. Esas dos derrotas impensadas prendieron las alarmas del equipo que llegó a Argentina con la mente puesta en los tres puntos, para tomar un nuevo aire.

“No tenemos muchas más posibilidades: es ganar o ganar si queremos seguir vivos y a eso apuntamos. Nos aferramos a esa opción y vamos a buscar como sea los tres puntos”, dijo en la antesala del juego el centrocampista Alejandro Bernal, consciente de la difícil situación en la que están.



Sin Macnelly



Para colmo, el equipo verdolaga tiene para hoy una ausencia de peso y es la del volante Macnelly Torres, quien por una lesión muscular en el cuádriceps derecho, sufrida tras el juego contra Botafogo, quedó descartado para el partido y ayer mismo regresó a Medellín. Su baja será notable, pues es el creativo y el hombre de las ideas en el equipo que dirige Reinaldo Rueda. El DT debe planear de último momento un plan B.



“Indudablemente que nadie está cómodo. Haber perdido como perdimos después de lo que pasó en Guayaquil (...). Ahora este juego es el resucitar o el despedirnos de la Copa”, dijo el técnico Reinaldo Rueda al final del partido que perdieron contra Botafogo en el Atanasio Girardot.



El complicado panorama de Nacional contrasta con su presente en el torneo local, en el que el pasado domingo aseguró su clasificación anticipado a los cuartos de final, tras derrotar con su equipo alterno a Envigado. Fue un logro que le permite al club estar de lleno en la Copa Libertadores, en la que hoy necesita ganar.



“Debemos mantener nuestro estilo de juego. Esto lo sacamos adelante entre nosotros. Hay que alzar la cabeza y sumar de a tres. Será importante estar tranquilos. No nos queda otra sino sumar los tres puntos. Esto será importante para seguir en la pelea mano a mano con todos para clasificar”, dijo el lateral Farid Díaz.

Sin Macnelly Torres, Nacional apostará al buen desempeño que puedan tener sus hombres de ataque –Dayro, Ruiz, Ibargüen– y a la seguridad defensiva, pues un gol en contra dificultaría aún más el panorama, pues ni el empate es buen resultado. Necesita ganar.



El rival está urgido



En el grupo uno de la Copa Libertadores, Botafogo y Barcelona lideran con 6 puntos y se enfrentarán mañana en Ecuador. Nacional y Estudiantes no han sumado puntos y por eso el partido de hoy es definitivo para ambos. Eso complica aún más las cosas para el conjunto colombiano.



El equipo platense vive la misma situación de Nacional. Perdió en su debut con el Botafogo por 2-1 y luego fue superado en su casa por el Barcelona 0-2. Aunque es tercero en la Liga argentina, a seis puntos del líder Boca Juniors, y viene de empatar sin goles ante Newell’s Old Boys el pasado viernes, en la Copa no logra despegar y está obligado a ganar hoy de local.



“Es un partido trascendental, los dos equipos venimos en la misma situación. La serie ante Atlético Nacional va a ser vital para poder continuar en la Copa. El miércoles tenemos cero margen de error, así que trataremos de ser efectivos”, analizó el defensa Facundo Sánchez.



Alineaciones probables:



Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato y Matías Aguirregaray; Augusto Solari, Santiago Ascacibar, Sebastián Verón y Lucas Rodríguez; Juan Otero y Javier Toledo o Lucas Viatri. DT: Nelson Vivas.



Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta o Francisco Nájera, Alexis Henríquez, Farid Díaz; Alejandro Bernal, Aldo Leao Ramírez, Diego Arias, Andrés Ibargüen, Dayro Moreno; Luis Carlos Ruiz. DT: Reinaldo Rueda.



Hora: 5:30 p. m. (hora colombiana).



