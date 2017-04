En el último suspiro Nacional venció a Junior en juego aplazado

Atlético Nacional recibió a Junior en compromiso pendiente de la Liga I, que se cerró con 2-1, por las anotaciones de Dayro Moreno para el elenco paisa y Leonardo Pico para el ‘tiburón’, y el gol de Andrés Ibargüen al final, para la victoria antioqueña.



Los dueños de casa quisieron manejar el balón y generar ataques por los costados, pero el equipo ‘tiburón’ apostó por la seguridad defensiva con sus once elementos detrás de la línea del balón.

Andrés Ibargüen probó en la media distancia, el esférico pegó en un contrario y se fue al tiro de esquina. Los dirigidos por Julio Comesaña supieron cerrarle los espacios al verde, que no tuvo sorpresa.



Al minuto 34, Farid Díaz se complicó y perdió la pelota con Jorge Aguirre. El volante hizo el pase atrás para el remate de Leonardo Pico y la aparición salvadora de Franco Armani. Jarlan Barrera llegó al rebote, mas estaba en fuera de lugar.



Daniel Bocanegra, en la media distancia, generó algo de peligro en el predio de Sebastián Viera. El primer tiempo se cerró con la igualdad a cero, en un encuentro que no tomó vuelo y careció de ritmo.



En la etapa complementaria, el ‘verdolaga’ intentó mostrar una mejor cara. Antes de cumplirse el minuto 2, se dio la polémica: Rodin Quiñones disparó y hubo un desvío en Dayro Moreno, que descolocó y venció a Viera.



Cuando los integrantes del campeón de América festejaban, el juez de línea Cristian de la Cruz levantó su bandera y anuló la diana. Quiñones insistió y estuvo cerca de marcar un golazo con una chalaca, no obstante, el balón se estrelló en el palo.

Sobre el 17, el árbitro Andrés Rojas consideró que Andrés Correa sujetó en el área a Dayro Moreno y sancionó penal. El mismo atacante tolimense se encargó del cobro y puso el deseado 1-0.

Acción del juego entre Nacional y Junior. Foto: Jáiver Nieto / EL TIEMPO



Con la ventaja, el partido se hacía favorable a los orientados por Reinaldo Rueda, pero una desconcentración les salió cara: Édinson Aponzá peleó, ganó y asistió a Leonardo Pico, que decretó el 1-1 con un buen tanto de media distancia, al 30.



La hinchada se mostró inconforme con la presentación y ya se resignaba con el empate, hasta que Mateus Uribe se escapó por el sector izquierdo y habilitó a Ibargüen, quien decretó el agónico 2-1 cuando ya expiraba el cotejo.



Síntesis

Atlético Nacional 2 – 1 Junior



Atlético Nacional: Franco Armani (6); Daniel Bocanegra (5), Carlos Cuesta (6), Alexis Henríquez (6), Farid Díaz (5); Diego Arias (6), Mateus Uribe (6); Rodin Quiñones (6), Aldo Leao Ramírez (5), Andrés Ibargüen (6); Dayro Moreno (5).

Cambios: Juan Pablo Nieto por Alexis Henríquez (26 ST), Luis Carlos Ruiz por Dayro Moreno (31 ST) y Arley Rodríguez por Rodin Quiñones (36 ST).

D.T.: Reinaldo Rueda.



Junior: Sebastián Viera (5); David Murillo (5), Andrés Correa (4), Alexis Pérez (5), Germán Gutiérrez (5); James Sánchez (5), Enrique Serje (5); Leonardo Pico (6), Jarlan Barrera (5); Jorge Aguirre (5), Roberto Ovelar (5).

Cambios: Édinson Aponzá por Jorge Aguirre (27 ST) y Deivy Balanta por Jarlan Barrera (42 ST).

D.T.: Julio Comesaña.



Goles: Dayro Moreno (18 ST) y Andrés Ibargüen (45+3 ST), para Nacional. Leonardo Pico (30 ST), para Junior.



Amonestados: Mateus Uribe (45 ST), de Nacional. Jarlan Barrera (36 PT), Enrique Serje (42 PT) y Germán Gutiérrez (39 ST), de Junior.



Expulsados: no hubo.

Figura: Andrés Ibargüen (6).

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 21.607 espectadores.

Partido: regular.

Árbitro: Andrés Rojas.



JULIANA SOSA GÓNGORA

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag