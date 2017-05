Nacional sigue Invicto, ganó 0-1 y sumerge en la tabla a Cortuluá

Atlético Nacional se sigue consolidando como líder en la Liga Águila 2017 al sumar otros tres puntos con el Cortuluá en el Pascual Guerrero. En total son 44 puntos los que suma el equipo Verdolaga.

Fue un encuentro lleno de oportunidades para los dos equipos que tornaron su partido ofensivo en cada extremo de la cancha, sin embargo no pudieron concretar en todas las oportunidades.



No fueron pocos los remates en los tres palos de los equipos que se hicieron presentes en el compromiso, el equipo visitante intentó en repetidas ocasiones por los costados, pero los del equipo rojo respondieron en su defensa.



Los cambios al iniciar el segundo tiempo favorecieron al equipo ‘verdolaga’ donde ya se tornó con más control sobre la pelota, generando susto en la portería de Germán Caffa de Cortuluá.



Después de pasados varios minutos del segundo tiempo, exactamente al 26, en un tiro de esquina cobrado por Juan Pablo Nieto, logró que Esequien Palomeque cabeceara pero fue Arley Rodríguez quien pudo poner al Nacional arriba del marcador.



Este resultado preocupa al equipo ‘corazón del Valle’ que aún tiene el fantasma del descenso en una de sus prioridades. Necesita volver a sumar y alejarse de la segunda división.

Síntesis:

Cortuluá: Germán Caffa (7); (23) Eduar Caicedo (6), Yair Arrrechea (7), Julián Millán (5), Mateo Puerta (6), Miguel Medina (8), Diego Chica (4), Luis Caicedo (6), Brayan Fernández (7), Jean Carlos Becerra (6), Feiver Mercado (5),

D.T.: Jaime de la Pava



Atlético Nacional: Cristian Bonilla (7), Hadier Borja (6), Esequiel Palomeque (8), Francisco Nájera (7), Edwin Velasco (7), Élkin Blanco (6), Alejandro Bernal (5), Mariano Vázquez (5), Cristian Dájome (7), Jhon Édison Mosquera (8), Arley Rodríguez (9).

D.T.: Reinaldo Rueda



Cambios en Cortuluá: Minuto 8ST, sale Jean Carlos Becerra, entra Carlos Carbonero, minuto 21 ST, sale Miguel Medina, entra Alí Reyez, minuto 29 ST, sale Feiver Mercado, entra Maicol Balanta.



Cambios en Nacional: Minuto 1ST, sale Mariano Vásquez entra Aldo Leão Ramírez, minuto 1 ST, sale Jhon Edison Mosquera, entra Luis Carlos Ruiz, minuto 27 ST, sale Alejandro Bernal, entra Juan Pablo Nieto Salazar.



Tarjetas amarillas Cortuluá: (38 PT) Luis Caicedo Mosquera, (3 ST) Eduar Caicedo Solís, (43 St) Germán Caffa.



Tarjetas amarillas Nacional: No hubo.



Tarjetas Rojas Cortuluá: 43 ST: Mateo Puerta.



Tarjetas Rojas Nacional: No hubo.



Partido: Regular



Detalle: En menos de un minuto dos tarjetas, una amarilla y otra roja en Cortuluá (minuto 43 segundo tiempo)



Figura: Arley Rodríguez, artífice de gol de Nacional.



Árbitro: Eder Vergara: 8



Estadio: Pascual Guerrero de Cali



Asistencia: 13.568 personas.



Taquilla: No fue suministrada.



MARIO BAOS

Para EL TIEMPO

​Cali