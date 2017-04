Nacional quiere celebrar sus 70 años con triunfo sobre Once Caldas

Atlético Nacional recibirá a Once Caldas este sábado en compromiso de la fecha 15 de la Liga I, que iniciará a las 6:00 p.m. El elenco antioqueño buscará la victoria para extender su racha positiva en el campeonato local.



Para ese duelo, el cuerpo técnico dispondrá de la nómina mixta con la presencia de jugadores como Cristian Bonilla, Mateus Uribe, Elkin Blanco, Arley Rodríguez, Jhon Mosquera y Luis Carlos Ruiz.

“Será un partido difícil por el momento que está viviendo el rival y nuestro desafío de seguir consolidándonos. Buscamos sociedades importantes tanto en fase defensiva como ofensiva”, manifestó Reinaldo Rueda.



Por la decisión del vallecaucano y sus colaboradores de darle descanso a su formación titular para que encare el encuentro de Copa Libertadores contra Estudiantes, de Argentina, Edwin Velasco sería titular.



“Venimos trabajando bien. Cuando nos han ‘dado el chico’ de jugar, creo que lo hemos hecho bien y este partido no queremos que sea la excepción; esperamos aprovechar las oportunidades”, señaló el lateral izquierdo.



Velasco contó que si bien el récord de puntos no es una prioridad, en el grupo quieren superar el registro de 45 para seguir haciendo historia, clasificar a los cuartos de final como cabeza de serie y así, definir las llaves en casa.



Finalmente, Edwin analizó al blanco de Manizales que no ha tenido una buena campaña en el rentado. A pesar de su irregular presente y la salida entrenador Hernán Lisi, en el conjunto antioqueño no deberán relajarse para evitar una sorpresa.



“Once Caldas es un equipo que juega muy bien, no se le han dado las cosas, pero tiene jugadores con bastante desequilibrio y hay que tener conciencia de eso”, concluyó el vallecaucano.

Once Caldas espera sorprender en Medellín

Luego de perder a su entrenador y de haber ganado su tercer partido en la Copa, el Once Caldas se dispone a enfrentar a Atlético Nacional, con la necesidad de sumar tres puntos, que le signifiquen cierto respiro en la Liga, competencia de la cual está prácticamente eliminado, a causa de su floja campaña durante el semestre.



El equipo cafetero vive momentos angustiosos, no obstante, debe de reaccionar, pues sus resultados le generan cierta preocupación cuando observa el promedio, en la tabla del descenso.



Herney Duque, el técnico interino y su asistente, el ex portero Juan Carlos Henao tienen una difícil misión contra el líder del campeonato colombiano, frente al cual esperan dar la sorpresa, en la fecha 15 del rentado.



“Esperamos que mañana (sábado) sea un bonito escenario para competir ante un gran rival, dentro de un contexto que realmente invita a luchar, que es lo que más nos gusta y atrae”, dijo Duque.



Algunas novedades presentarán los manizaleños: José Luis Moreno reemplazará al central José Ramírez y Jaime Córdoba volverá a la nómina titular, situación por la cual regresa a la banda izquierda Marcos Acosta: “Vamos a tratar de hacer lo mejor de nosotros para poder ganar y llevar una alegría a la gente de Manizales”, comentó.



Córdoba acompañará a Elkin Soto, en la zona de recuperadores y Michael Ortega será el pase gol de Sergio Romero y Óscar Estupiñán. Una virosis intentó hacer estragos en el grupo de futbolistas, sin embargo, todo está controlado y los jugadores se encuentran concentrados, desde hace varios días en territorio antioqueño, aunque Dany Cure, si bien ya práctica con sus compañeros, fue el último en salir del cuadro clínico, circunstancia por la cual estaría sacrificado.



Duque ha manejado ciertas reservas y misterios con los inicialistas, contexto que no permite definir quiénes serán los encargados de retar a Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Alineaciones posibles

Atlético Nacional: Cristian Bonilla; Mateus Uribe, Francisco Nájera, Esequiel Palomeque, Edwin Velasco; Elkin Blanco, Alejandro Bernal; Arley Rodríguez, Juan Pablo Nieto, Jhon Édison Mosquera; Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Reinaldo Rueda.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, Miguel Nazarit, José Luis Moreno (Jhonathan Muñoz) y Marcos Acosta; Jaime Córdoba y Elkin Soto; Luis Sinisterra (John Freddy Salazar o Hansel Zapata) y Michael Ortega; Sergio Romero y Óscar Estupiñán.

D.T.: Herney Duque



Futbolred



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA