La campaña de Nacional en casa, el gran reto de Tolima

Tras haber perdido 0-1 frente a Nacional en el partido de ida, Deportes Tolima está obligado a ganar por dos goles de diferencia el sábado, en el estadio Atanasio Girardot, si quiere ser campeón, o por uno, si quiere forzar un desempate desde el punto penalti.

El problema para Tolima es que los antecedentes recientes de Nacional como local no le ayudan para nada. Los verdes tienen en este semestre las mejores cifras de su historia en casa.



Hace 35 partidos que Nacional no pierde en la Liga como local. Su última derrota en el Atanasio Girardot fue el 11 de diciembre de 2016, cuando Santa Fe lo goleó 0-4. Hay que hacer la salvedad de que ese día los verdes jugaron con una nómina de juveniles, porque los titulares estaban en el Mundial de Clubes.



Esa marca de 35 partidos invicto como local es la mayor de la historia de Nacional, la más larga en los torneos cortos, que se juegan a partir de 2002, y la cuarta en toda la historia del profesionalismo, superada por los 55 juegos de América (1983-85), los 48 de Junior (1975-77) y los 40 del Atlético Bucaramanga (1992-93).



Pero no es el único récord que Nacional tiene en crecimiento. Hace 1.024 minutos que no recibe gol como local, otra vez, contando partidos de Liga. El último tanto que recibió, curiosamente, se lo marcó el Tolima: Marco Pérez, el 2 de diciembre de 2017, el día en el que los verdes quedaron eliminados en cuartos de final tras perder en desempate desde el punto penalti.



Esos 1.024 minutos son récord absoluto para el fútbol colombiano. La marca la tenía Equidad, que llegó a 948 minutos sin recibir gol el pasado 29 de abril, con lo cual superó los 947 que estuvo Millonarios sin recibir gol en El Campín en 1975.



El último equipo que le marcó dos goles a Nacional en Medellín fue Millonarios, el 16 de septiembre de 2017, pero ese día perdió 3-2. Y, sin contar el juego ya mencionado frente a Santa Fe, no pierde por dos goles de diferencia en Medellín desde el 4 de abril de 2015, cuando cayó 1-3 frente a Cortuluá.



Tolima no le gana a Nacional en Medellín desde el 25 de febrero de 2012 (0-1, gol de Robin Ramírez). Y el último triunfo en el Atanasio Girardot por dos o más goles de diferencia fue el 13 de marzo de 2005 (1-3, con gol de Camilo Zúñiga para los verdes y tantos de Víctor Bonilla, Yulián Anchico y Óscar Passo para los pijaos). La historia le juega en contra.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc