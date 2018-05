Nacional vs. Cali, una llave de grandes en la Liga 

Atlético Nacional, que finalizó en la primera posición de la Liga colombiana con 41 puntos, se enfrentará a Deportivo Cali en los cuartos de final.

Nacional

Si hay alguna duda de que Nacional ha sido el equipo más fuerte de la Liga hasta ahora, basta con mirar sus números. Terminó la fase todos contra todos de primero, con 41 puntos, fue el que menos perdió (solo 2 partidos) y el que más ganó (12 victorias), y fue el que menos goles recibió, solo 10.

Dayro Moreno y Macnelly Torres, figuras de Nacional. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Además, no perdió ningún punto de local y no recibió gol en casa; de visitante sacó puntos importantes, con empates a Millos y Junior, y derrotó al Cali. Nacional, que se renovó con el DT argentino Jorge Almirón, y con nuevos jugadores como el volante Gonzalo Castellani, ha tenido paso imponente. Su única flaqueza es que no tiene el poder goleador de antes: tiene 23 tantos y no es el equipo más goleador de la Liga.

Cali

Pasaron y pasaron las fechas y, hasta la última jornada, el Cali pudo meterse entre los ocho primeros. El bajón en los últimos tres encuentros, en los cuales cayó en todos, lo llevó a clasificar apenas este domingo, con un equipo suplente. Sin embargo, nada de eso le quita su buena campaña, sobre todo en condición de local, donde solo perdió dos partidos.

José Sand, delantero del Cali. Foto: Archivo / ETCE

El Cali cuenta además con un goleador: José Sand, que hasta hace unas fechas se mantuvo como máximo goleador del campeonato, pero debido a su ausencia por lesiones ha dado ventajas.