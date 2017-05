Nacional empató 0-0 con Tigres, pero igualó récord de puntos

En el cierre de la fecha 17 de la Liga I, Atlético Nacional y Tigres se dividieron honores en el estadio Atanasio Girardot. En la noche del jueves, el cuadro antioqueño no plasmó en el resultado lo que se preveía en la previa y no pasó del 0-0.



Con su nómina mixta, el ‘rey de copas’ colombiano fue superior a su rival desde el inicio del encuentro. El estado del terreno de juego, pesado por la lluvia, no influyó en el trámite que fue favorable a los dueños de casa.

Rodin Quiñones fue el más insistente por el sector derecho y se hizo difícil de controlar para la zaga del elenco bogotano, que sufrió en cada aproximación del ‘verdolaga’ a los predios de César Giraldo.



El extremo por derecha exigió en dos ocasiones al arquero, quien respondió en ambas. Luego, fue Esequiel Palomeque en un cabezazo el que hizo volar a Giraldo, el más destacado de su equipo en el Atanasio.



Los dueños del esférico y de la intención, fueron los locales. Alejandro Bernal, de media distancia, también probó los reflejos del guardameta que ahogó el grito de celebración de los aficionados sobre el 42.



Y en el final del primer tiempo, Edwin Velasco quedó mano a mano con el portero que volvió a salvar y que fue el gran responsable de que su elenco se fuera al entretiempo con el marcador igualado a cero.



En la etapa complementaria, los dirigidos por John Jairo Bodmer apostaron por tener más la pelota en la mitad de cancha del conjunto verde y lograron mantenerlo lejos de su propia aérea con nueve hombres detrás de la línea del balón.



Por el lado de los visitantes, el que más buscó fue el ingresado Nicolás Roa, mas no fue preciso de cara a la valle de Cristian Bonilla. Para apostar por el triunfo, Reinaldo Rueda se decidió por Juan Pablo Ramírez en sustitución de Cristian Dájome.



Con el empate como local, el cuadro verdolaga llegó a 45 puntos, el mejor registro de un equipo en fases de todos contra todos de 20 equipos, mientras que Tigres llegó a 19 unidades.

El equipo alterno del Nacional tuvo muchas oportunidades de gol, pero los jugadores fallaron en la puntada final. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Síntesis



Atlético Nacional 0-0 Tigres



Atlético Nacional: Cristian Bonilla (6); Hadier Borja (6), Carlos Cuesta (6), Esequiel Palomeque (6), Edwin Velasco (6); Elkin Blanco (6), Alejandro Bernal (6); Rodin Quiñones (6), Juan Pablo Nieto (5), Cristian Dájome (5); Luis Carlos Ruiz (5).

Cambios: Juan Pablo Ramírez por Cristian Dájome (19 ST), Jhon Édison Mosquera por Alejandro Bernal (33 ST) y Óscar Franco por Luis Carlos Ruiz (39 ST).

D.T.: Reinaldo Rueda.



Tigres: César Giraldo (8); Santiago Roa (5), Fabián Mosquera (5), Carlos Lasso (5), Santiago Saraz (5); Harrison Mancilla (5), Johan Muñoz (5), Iván Rivas (5); Miguel Pérez (5), Yuberney Franco (5), Jamillacson Palacios (5).

Cambios: Nicolás Roa (6) por Johan Muñoz (1 ST), Ethan González por Yuberney Franco (20 ST) y Wilson Mena por Jamillacson Palacios (45 ST).

D.T.: John Jairo Bodmer.



Goles: no hubo.

Amonestados: Elkin Blanco (4 ST) y Alejandro Bernal (18 ST), de Nacional. Johan Muñoz (36 PT) y Santiago Roa (34 ST), de Tigres.

Expulsados: no hubo.

Figura: César Giraldo (8).

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 11.457 espectadores.

Partido: aceptable.

Árbitro: Carlos Anaya (7).



Juliana Sosa Góngora

Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag