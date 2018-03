Nacional sigue con pie derecho en la Liga: venció 1-0 a Jaguares

Atlético Nacional derrotó en su casa, el Atanasio Girardot, a Jaguares por la mínima diferencia. Andrés Renteria marcó el único gol del encuentro, que le dio los tres puntos a los verdolagas para ubicarse segundos de la Liga I-2018.

Pese a la buena labor defensiva del conjunto cordobés, Nacional no se desesperó y pudo sacar un resultado que le bastará para preparar el duelo de Copa Libertadores contra Delfín y estar cómodo en la tabla mientras reanuda competencia en la novena fecha.



El equipo verdolaga comenzó avasallante sobre el arco de Wilder Mosquera, varias aproximaciones crearon con toques cortos y ensanchamiento del campo. Por su parte, el equipo cordobés se replegó y esperaba alguna oportunidad para inquietar el arco contrario.



A medida que pasaban los minutos, Nacional profundizaba sus incursiones pero sin ser punzante, virtud de la defensa celeste que hacía todo lo posible para alejar el peligro. Fue hasta el minuto 13, que Macnelly Torres tuvo la primera ocasión con un remate tras un tiro de esquina.



La presión subía en el local, quienes por los costados sometían al rival, aunque esa posesión no era efectiva. Por otro lado, Jaguares tuvo un par de contragolpes por intermedio de Pablo Rojas, quien en el minuto 22 tuvo un mano a mano con Fernando Monetti donde el argentino se lució con una atajada providencial.



Fue hasta el minuto 38 para que Nacional tuviera su segunda ocasión. Un pase filtrado de Macnelly Torres al corazón del área que pivotea Vladimir Hernández, el araucano no tenía opción de tiro y se la entrega a Helibelton Palacios que la pone cerca del arco felino.



Jaguares trataba de ser táctico y dándole la pelota a Nacional es donde lograba conseguir espacios para realizar ataques esporádicos, aunque sin mucha definición. La pelota quieta era otra arma que no supo utilizar en la etapa inicial.



Para la etapa complementaria, los verdolagas salieron con mayor ímpetu sobre el pórtico visitante. No solo era presionar en campo contrario, sino ser más incisivos de cara a abrir el marcador.



Bordeaba los 12 minutos y Jorge Almirón realizó dos variantes para ser más punzante en el juego, sacó a Gonzalo Castellani para darle paso a Reinaldo Lenis, luego tuvo que sacar a Alexis Henríquez quien presentaba unos problemas físicos, ingresando Diego Braghieri.



Tanta fue la insistencia, que al minuto 16, una jugada desde el sector izquierdo, entre Macnelly Torres para Reinaldo Lenis, este se la devuelve de pared y llega a la raya, luego Vladimir Hernández de taco define contra el palo y ese rebote lo cazó Andrés Rentería quien en un gesto acrobático abrió el marcador para un Nacional que hizo más por el partido.



Tras el gol, Jaguares se animó a proponer juego por medio de Juan José Mezú y Pablo Rojas, ambos atacantes querían mover las líneas del local para buscar el error.



En la octava fecha, Atlético Nacional visita al Atlético Bucaramanga, mientras que Jaguares recibe en Montería al América de Cali.

Síntesis

Atlético Nacional: Fernando Monetti (6); Helibelton Palacios (6), Felipe Aguilar (6), Alexis Henríquez (6), Marcelo Delgado (6); Jorman Campuzano (6), Gonzalo Castellani (6), Macnelly Torres (7); Vladimir Hernández (7), Andrés Rentería (8), Jeison Lucumí (6).

Cambios: Reinaldo Lenis (7) por Gonzalo Castellani (12 ST), Diego Braghieri (6) por Alexis Henríquez (13 ST), Aldo Leao Ramíez (SC) por Jeison Lucumí (29 ST).

D.T.: Jorge Almirón



Jaguares FC: Wilder Mosquera (6); Juan Pablo Zuluaga (6), Ramón Córdoba (6), Edwin Ávila (6), Elvis González (6); Kevin Londoño (6), Juan Camilo Roa (6), Alexander González (6), Darwin López (6), Deinner Quiñones (6); Pablo Rojas (6).

Cambios: Juan Sebastián Herrera (6) por Darwin López (42 PT), Juan José Mezú (6) por Alexander González (22 ST), Leiner Escalante (SC) por Deinner Quiñones (37 ST).

D.T.: José Rodríguez



Goles: Andrés Rentería (16 ST) para Atlético Nacional.



Amonestados: Felipe Aguilar (16 PT), Jorman Campuzano (23 ST) en Atlético Nacional. Ramón Córdoba (38 PT) en Jaguares FC.



Expulsados: No hubo



Figura: Andrés Rentería (7)



Estadio: Atanasio Girardot



Asistencia: 15.000 espectadores aprox.



Partido: bueno



Árbitro: Andrés Rojas (6)



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín