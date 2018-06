Con sufrimiento, Nacional clasificó a la final de la Liga en Colombia

El encuentro en el Atanasio Girardot concluyó 0-0, la serie terminó de la misma manera y por esta razón Nacional y Huila definieron el finalista desde tiros penaltis. El equipo de Almirón ganó 4-2 y se clasificó a la final del torneo.

¡Celebra el verde! Felicitaciones a @nacionaloficial por su paso a la Final de la @LigaAguila l - 2018.



El equipo antioqueño clasificó en los penales. pic.twitter.com/94CyMG0Bv5 — DIMAYOR (@Dimayor) 3 de junio de 2018

Los verdolagas salieron a mostrar todo su poder ofensivo frente a sus hinchas y fue así como fueron los protagonistas del primer tiempo con el esférico en el área de sus rivales.



A los seis minutos llegó la primera acción del verde. Macnelly Torres cobró un tiro de esquina y Diego Braghieri cabeceó con potencia, pero bien reaccionó Geovanni Banguera, arquero del Huila. Pero el guardameta tendría dos intervenciones más: primero atajó un remate de Gonzalo Castellani y luego uno de Dayro Moreno.



El sacudón de Huila no se veía por ningún lado, pero en un tiro libre, cobrado por Carlos Ramírez, encontraron el primer remate al palo del partido. La respuesta de Nacional no demoró y con Steven Lucumí encontró también un remate en travesaño.



El equipo de Jorge Almirón buscó siempre el arco rival, mientras que los opitas modificaron su defensa y ahora eran cinco los jugadores que hacían parte de la última línea, mientras que los demás defendían las periferias de su área.



Antes de que se acabara el primer tiempo llegó otro baló en el palo. Una vez más Lucumí encaró a Edwar López, dribló al centro y remató con izquierda, pero el esférico golpeó en el vertical de la mano izquierda de Banguera y salió. Una última jugada antes de que llegara el final de un emocionante primer tiempo.



En la parte complementaria ingresó al campo Máyer Candelo y eso lo sintió su equipo, que tuvo un acercamiento al primer minuto en el área de Fernando Monetti. Fue Edwar López quien sacó un gran remate que atajó el argentino.



Pero eso fue todo lo que pudo hacer Huila, pues poco a poco Nacional volvió a ser el dueño del balón y de las jugadas del partido, aunque la defensa de Huila se hizo más ‘rocosa’ y no le permitió llegar con facilidad al arco de Banguera.



Fue al 18 que llegó un nuevo remate en el palo y una vez más de Lucumí. El atacante remató un tiro libre y pegó el vertical derecho y en el rebote Braghieri cabeceó y bien recompuso el guardameta de Huila para mandarla al tiro de esquina de un manotazo.



Los antioqueños buscaron por todos los caminos el gol, pero bien se cerró la defensa opita. En el minuto 37 una falta de Elvis Perlaza lo hizo recibir la segunda tarjeta amarilla y su equipo se quedó con uno menos. Eso motivo al verde, que tuvo una más antes de que se acabara el encuentro, pero una vez más apareció su arquero para salvar.



El 0-0 en la ida y en la vuelta obligó a la definición desde el punto de penaltis que fue así.



Gol de Dayro Moreno, para Nacional.



La erró Carlos Ramírez, para Huila.



Aldo Leao Ramírez la estrelló en el palo para Nacional.



Gol de Edwar López, para Huila



Gol de Steven Lucumí, para Nacional.



Gol de Máyer Candelo, para Huila.



Gol de Camilo Zúñiga, para Nacional.



Andrés Correa la estrelló en el palo para Huila.



Gol de Gonzalo Castellani, para Nacional.

Síntesis

Nacional 0-0 Huila



Nacional: Fernando Monetti (6); Helibelton Palacios (6), Diego Braghieri (6), Alexis Henríquez (6), Cristian Mafla (6); Jorman Campuzano (6); Macnelly Torres (5), Gonzalo Castellani (6); Steven Lucumí (7), Dayro Moreno (5) y Vladimir Hernández (6).

D.T.: Jorge Almirón.



Huila: Geovanni Banguera (8); Elvis Perlaza (3), Andrés Correa (6), Eddie Segura (6), Carlos Ramírez (5); Ronaldo Tavera (6), Michael Ordoñez (6), Juan Rodríguez (6), Edwar López (6); Omar Duarte (5) y Jorge Ramos (5).

D.T.: Néstor Craviotto.



Cambios en Nacional: Aldo Leao Ramírez (5) por Macnelly Torres (19 ST), Camilo Zúñiga (5) por Cristián Mafla (26 ST), Andrés Rentería por Vladimir Hernández (37 ST).



Cambios en Huila: Máyer Candelo (5) por Jorge Ramos (1 PT), José Leudo (5) por Juan Rodríguez (24 ST), Jhon Lozano por Michael Ordoñez (38 ST).



Goles: no hubo



Amonestados: Gonzalo Castellani (32 PT), Jorman Campuzano (43 ST) por Nacional. Andrés Correa (22 ST), Michael Ordoñez (28 ST), Máyer Candelo (45+3) por Huila.



Expulsados: Elvis Perlaza (39 PT y 37 ST) (doble amonestación).



Figura: Geovanni Banguera (8).



Estadio: Atanasio Giradot.



Asistencia: 24.270 personas.



Partido: bueno.



Árbitro: Carlos Betancur (6).



Incidencias: el partido se definió desde el punto penalti con victoria por 4-2 para Nacional.





