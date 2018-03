Nacional, en la punta de la Liga: derrotó 2-0 al Pasto

Este sábado Nacional derrotó 2-0 a Deportivo Pasto por la fecha nueve de la Liga en Colombia. El equipo dirigido por Jorge Almirón ganó con gol de Gustavo Torres al minuto 13 del primer tiempo y gol de Aldo Leao 7 minutos antes de acabar el partido. Con este triunfo el equipo antioqueño es líder con 19 puntos.

El primer tiempo comenzó repartido en emociones y en la posesión de la pelota. Nacional con un equipo alterno al que viene jugando la Copa Libertadores, contra un necesitado Pasto quien se jugaba algo más que tres puntos.



Los verdolagas poco a poco sometían a los volcánicos con pelotazos cruzados y largos por parte de Alexis Henríquez y Carlos Cuesta. Por parte de la visita, se replegaba y jugaba al error.



El premio para el equipo nacionalista llegó al minuto 12, donde Aldo Leao Ramírez recuperó una pelota en la mitad de cancha, transportó hasta el borde del área y luego le dio un pase a Gustavo Torres para que el caucano rematara y ante el rebote que diera Ernesto Hernández empujara el esférico para abrir el marcador. Es el primer gol del exQuindío con el conjunto antioqueño.

El gol despertó al Pasto, quien se acercó con peligro al arco custodiado por Fernando Monetti. La más clara fue en el minuto 17 donde luego de un tiro de esquina, cabeceó Jimmy Valoyes, sacó Monetti y le dejó el rebote a Edinson Toloza quien remató a quemarropa atajando el argentino y sacando el peligro el poste, en una tercera oportunidad volvió a rematar Toloza pero volvió el exLanús a ganarle el duelo.



Tras esas dos jugadas, el partido bajó de nivel y se hizo más intenso en el centro de la cancha. Al minuto 27, Aldo Leao Ramírez desenfundó un disparo fuera del área que exigió a Hernández. Luego un par de ocasiones para ambos equipos terminaron un primer tiempo en el que Pasto tuvo con qué igualar la contienda, pero la falta de definición lo dejó abajo en el marcador.



En la etapa complementaria, al minuto de juego y en un descuido en la zaga volcánica, llegó Gustavo Torres por la banda izquierda para servirle la pelota a Andrés Rentería quien remató al arco, pero Ernesto Hernández lo sacó con la ayuda del vertical.

¡Triunfo Verdolaga! El árbitro levanta sus brazo y determina el final del partido. Tres puntos más para el Verde que lo ubican parcialmente como único líder de la Liga Águila #VamosVerdolaga pic.twitter.com/bMOwkaDqqA — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 18 de marzo de 2018

Con la presencia de jugadores frescos en ambas escuadras, el partido se tornó dinámico, con jugadas de ida y vuelta. Pese a que la visita no tuvo tantas ocasiones como en la primera mitad, estuvo atento a cualquier error nacionalista.



Al minuto 38 y luego de un desborde desde la banda derecha entre Steven Lucumí y Andrés Rentería, este realizó un centro para que Aldo Leao Ramírez sentenciara el partido con un 2-0 contundente



Al final, Nacional controló el partido, no se exigió a fondo y supo mantener el resultado que le permite adueñarse el liderato, por lo menos hasta el lunes, cuando juegue el Once Caldas contra Rionegro.



En la décima fecha de la Liga I-2018, Deportivo Pasto recibe al América de Cali. Mientras que Atlético Nacional visita a Envigado FC, antes se pondrá al día en el calendario, cuando el próximo jueves cuando visite a Bucaramanga en partido pendiente de la octava fecha.

Síntesis

Atlético Nacional 2 / Deportivo Pasto 0



Atlético Nacional: Fernando Monetti (6); Helibelton Palacios (6), Carlos Cuesta (6), Alexis Henríquez (6), Christian Mafla (6); Diego Arias (6), Daniel Bocanegra (6), Aldo Leao Ramírez (7); Jeison Lucumí (6), Andrés Rentería (6), Gustavo Torres (7).

Cambios: Reinaldo Lenis (6) por Gustavo Torres (16 ST), Jorman Campuzano (6) por Daniel Bocanegra (23 ST).

D.T.: Jorge Almirón



Deportivo Pasto: Ernesto Hernández (5); Gilberto García (6), José Ortiz (6), Jimmy Valoyes (6), Tomás Maya (6); Dhawlin Leudo (6), Giovanny Martínez (6), Julián Guillermo (6), Luis Carlos Arias (5); Jairo Molina (6), Edinson Toloza (6).

Cambios: Michael Ortega (6) por Dhawlin Leudo (15 ST), Darío Rodríguez (6) por Luis Carlos Arias (15 ST), Ricardo Delgado (SC) por Jaime Molina (30 ST).

D.T.: Flabio Torres



Goles: Gustavo Torres (12 PT), Aldo Leao Ramírez (38 ST) para Atlético Nacional.



Amonestados: Luis Carlos Arias (29 PT) en Deportivo Pasto.



Expulsados: No hubo



Figura: Aldo Leao Ramírez (7)



Estadio: Atanasio Girardot



Asistencia: 20.315 espectadores.



Taquilla: $554.600.000 Partido: Aceptable



Árbitro: Ricardo García (6)







Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

Medellín