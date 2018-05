Monetti, lesión en su dedo practicando penales; jugará contra Cali

Atlético Nacional completó su última sesión de entrenamientos, de cara al partido de este sábado frente al Deportivo Cali por la vuelta de los cuartos de final en la Liga I-2018 con una novedad: el arquero Fernando Monetti estaba practicando penaltis con Atlético Nacional cuando sufrió una luxación del dedo meñique de su mano derecha.

El trabajo que fue a puerta cerrada, prendió las alarmas del cuerpo médico sobre el final de la jornada, cuando el argentino atajaba un cobro de Camilo Zúñiga.

Fernando (Monetti) estaba entrenando y por atajar un penal, tuvo una luxación, pero no hay nada grave. Va a poder estar mañana FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, no fue grave y el meta argentino está en plenitud de condiciones para ser de la partida contra el conjunto azucarero. Según el técnico Jorge Almirón, “Fernando (Monetti) estaba entrenando y por atajar un penal, tuvo una luxación, pero no hay nada grave. Va a poder estar mañana”.



Además, la versión del Departamento Médico fue que “Monetti presentó una luxación interfalángica del dedo meñique de la mano derecha, que no compromete su presencia frente al Cali”.



Continuando con la situación de lesionados en el conjunto verdolaga, Felipe Aguilar continúa con molestias en el recto anterior de la pierna izquierda que le impedirá estar disponible para el juego de mañana. Para el defensor antioqueño, serán 5 días más de recuperación, para reintegrarse a las labores con el resto del equipo.







FUTBOLRED