Algunos modelos de transmisión de campeonatos en otros países

España. Hay un partido gratis de primera división en el canal GolTV, que es por señal abierta. Es decir, para todos.



Si alguien quiere ver más partidos, debe contratar el servicio de Bein Sport. Así tendrá 9 partidos.

Hay dos maneras de contratar Bein, por Movistar Plus o por Orange.



El servicio se divide en paquetes: básico, a 9,99 euros el mes; otro que es por 12 meses, a 99,99, y el paquete de fútbol más entretenimiento, a 14,99 el mes.



Todo funciona a través de un decodificador instalado al TV.



Inglaterra. Dos plataformas se reparten la transmisión de los partidos de la Premier League: Sky Sports (ocho partidos) y British Telecom (dos).



El paquete básico de Sky cuesta 63 euros (incluye otros deportes). El de BT, 45 euros, que tiene incluido un servicio de streaming.



La BBC transmite en señal abierta dos partidos por jornada. Pero los dos van en diferido.



Como dato curioso, está prohibido transmitir, para el Reino Unido, el partido programado para las 4 p. m., para incentivar la asistencia al estadio.



Chile. Los partidos se ven a través del Canal del Fútbol (CDF), que todos los clableoperadores tienen y que pertenece en un 80 por ciento a la Asociación de Fútbol Profesional.



Hay diferentes paquetes: básico, premium y HD. El usuario le paga al cableoperador una mensualidad aproximada de entre 7.500 pesos chilenos (34.000 pesos colombianos) hasta 10.900 ($ 47.000), dependiendo del paquete que escoja, para ver todos los partidos del mes. No hay partidos a la misma hora.



También se pueden pagar partidos específicos o contratar CDF solo para móviles.



Ecuador. Los canales del Estado transmitían por señal abierta los partidos hasta el año pasado, pero por dificultades y deudas cedieron los derechos a Directv, que ahora pasa el fútbol, junto a otras señales de TV paga. Para 2018 entrará Goltv.



Es decir que este año no hubo fútbol profesional por señal abierta en Ecuador.



Para ver fútbol se paga un plan mensual que cuesta en promedio US$ 20 (60.000 pesos colombianos). Este servicio es adicional al plan normal de TV.



No se puede pagar por un solo partido. Solo se venden los paquetes.



EE. UU. En Estados Unidos los tres deportes más populares –fútbol americano (NFL), béisbol (MLB) y baloncesto (NBA)– tienen paquetes premium para ver los partidos.



La suscripción anual para poder ver todos los partidos de la temporada vale aproximadamente 130 dólares.



Si no se hace la compra de estos paquetes, se pueden ver los juegos que se trasmiten, según cada estado, ya sea por un cableoperador o señal abierta.



También existe la opción de comprar un “abono televisivo” para solo comprar los partidos del equipo favorito.



DEPORTES