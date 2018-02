Millos se va en ventaja en el superclásico: 1-0 le gana a Nacional

Por la fecha 4 de la Liga en el Estadio El Campín, Millonarios enfrenta a Atlético Nacional.

Primer tiempo

El partido arrancó bastante disputado en la mitad de la cancha, muchos roces entre el medio campo de ambos equipos. La marca y la presión son constantes en los primeros diez minutos del partido.



El partido no cuenta con fluidez, se corta bastante y las figuras que ofrecen el fútbol en ambos conjuntos no aparecen, el partido sobre los 13 minutos tiene un ritmo bastante lento.



A los 15 minutos, Dayro Moreno aprovechó una pelota desde la derecha, se acomodó y le pegó de derecha, el arquero Fariñez desvió y el balón pegó en el palo, se salvó Millonarios.



Por su parte Millonarios se acercó dos minutos después con la pelota quieta, dos tiros de esquina prendieron las alarmas en la defensa antioqueña. Antes de llegar al minuto 20, Aguilar de Nacional, sujetó a Del Valle dentro del área, el volante Caracho Domínguez cambió por gol, con la izquierda puso en ventaja a los bogotanos.



Un par de minutos más tarde, Dayro Moreno no pudo aprovechar una mala salida del local, el partido continúa 1-0 para los de Russo.



Antes de finalizar el primer tiempo, el volante Jhon Duque fue expulsado por una falta fuerte contra Andrés Rentería, con un hombre menos queda Millonarios. Russo toca el equipo y sustituye a Huérfano por César Carrillo.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Millonarios. Foto: Mauricio Moreno / CEET

Segundo tiempo

Cambio en Nacional, entra Alexis Henriquez por Felipe Aguilar.



En la segunda parte Millonarios se ve un poco replegado sobre su cancha, Lucumí rompió la defensa y con un remate de derecha convirtió a Fariñez en figura, el venezolano despejó con la pierna.



Cambio para Naacional, Vladimir Hernandez por Castellani.

Alineaciones propables

Millonarios: Fariñez; Palacios, Rivas, De los Santos, Banguero; Domínguez, Duque, Silva; Huerfano, Ovelar, Del Valle.

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Atlético Nacional: Monetti; Palacios, Cuesta, Aguilar, Delgado; Campuzano; Torres, Castellani, Rentería; Lucumí, Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.