Millos y Junior, de nuevo frente a frente, ahora en la Copa Colombia

El primer duelo entre Millonarios y Junior lo ganó el que llegó con rótulo de favorito. El equipo barranquillero, armado para pelear bien arriba, aun con la baja de Teófilo Gutiérrez, debido a su castigo por simulación, se impuso 1-2 y está a tres puntos de Santa Fe, que tiene arranque perfecto en la Liga.

Este miércoles se vivirá el segundo capítulo de esta rivalidad, esta vez, en la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia (7:45 p. m., con transmisión del canal RCN).



La derrota del domingo, en la celebración del cumpleaños 479 de Bogotá, le pegó muy duro al hincha de Millonarios. En el plantel tratan de asimilar el golpe, a pesar de que esa derrota ratificó que este fue el peor arranque del equipo en las primeras seis fechas desde el primer semestre del 2010, cuando apenas consiguió cuatro puntos, al mando del venezolano Ríchard Páez.



“Es un momento en que hay que mantener la calma y buscar la forma. No nos gusta (el momento del equipo), tenemos que revertir y somos capaces. Confío mucho en este plantel y en este grupo porque sé de la fortaleza anímica que tiene”, dijo el técnico de Millos, el argentino Miguel Ángel Russo.

Ejercicios de prevención a cargo de nuestros PF, Guillermo Cinquetti y Jairo Garzón, y nuestros KN, Camilo Montoya y Sandra Duque. #MFC pic.twitter.com/AtAePy5a6C — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 8 de agosto de 2017



Aunque la Copa es un torneo aparte, y en esta edición Millonarios va invicto (eliminó en octavos de final a Alianza Petrolera, con un 2-0 en El Campín y un 2-2 en Barrancabermeja), los primeros partidos de Millos preocupan. Se perdió el gol que tanto ayudó en el primer semestre y la seguridad defensiva ya no es la misma. Y para completar, el equipo perdió la fortaleza en casa: no ha ganado en El Campín en juegos de Liga.



“Nos falta tener un poco más de tranquilidad en el último toque. En esto, un día somos los mejores y otro día los peores, hay que levantarnos, nos duele no ganar de local y ante nuestra gente”, explicó Russo. “Todos tenemos que seguir trabajando y buscando. Siempre digo que el primer y único culpable soy yo, de todo lo que ocurre en Millonarios soy yo”, complementó Russo.

Los jugadores también mostraron una actitud autocrítica ante la falta de resultados en el comienzo del campeonato. “Todos sabemos qué es Millonarios y tenemos que estar siempre en los primeros lugares, lo único que nosotros podemos hacer es no hablar y dentro del terreno de juego es sacar los resultados. Esto depende de todos, tenemos que mejorar, revertir esta situación. La gente nos está apoyando, está siempre ahí”, sostuvo el mediocampista Juan Guillermo Domínguez. “Yo veo que mi equipo corre, mete, va al frente, de visitante y de local.

Junior, con suplentes

Tras conseguir la victoria el domingo en Bogotá, Junior tiene en sus planes, al parecer, un equipo suplente, sin sus grandes contrataciones, aunque Yimmi Chará hace parte de la nómina de 18 convocados. No están Teo, aún suspendido, ni el portero Sebastián Viera.



En la nómina de viajeros fueron incluidos Rafael Pérez, Luis Díaz, Jair Mosquera (arquero suplente), Luis Narváez y Sebastián Hernández. Repiten Yimmi Chará y Jefferson Gómez, quienes estarían como suplentes, David Murillo, Deivy Balanta, Yonatan Murillo, Víctor Cantillo, Enrique Serje, Léiner Escalante, Jarlan Barrera, Matías Mier, Jorge Aguirre y Bernardo Cuesta, quien será inicialista.

Estos son nuestros 18 jugadores convocados para enfrentar a Millonarios en cuartos de final de Copa Águila #JunioristaDesdeLaCuna🔴⚪🔵 pic.twitter.com/WId5etFroM — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 8 de agosto de 2017



José Luis Chunga, quien no tapa desde el pasado 17 de mayo cuando Junior cayó 2-1 en casa ante Real Cartagena, por Copa Águila, es consciente de la responsabilidad que tiene de reemplazar a Viera. “Todo el mundo sabe que Sebastián ha jugado la mayoría de los partidos y ahora con el excelente nivel que está mostrando, es bastante complicado tener la oportunidad. El profe Comesaña me da la confianza y esperemos estar a la altura. Sebastián viene haciendo un buen trabajo y esperemos responder de la mejor manera”, afirmó Chunga.



El buen comienzo de Junior no oculta, para el DT Julio Comesaña, que aún hay cosas por mejorar. “Los resultados a veces se dan o no, pudimos haber empatado o haber perdido y tendríamos que decir que jugando así lo hicimos muy bien. Tenemos que ir midiendo esta cantidad de partidos y todos han sido de nivel, exigentes, con rivales fuertes (Cali, Nacional, América) y esa expectativa que se ha generado en Barranquilla es una presión grande”, explicó Comesaña.



También se destaca la vuelta a la nómina de Luis Narváez, quien no compite desde el juego de ida por la final de la Copa Águila, ante Atlético Nacional, el 13 de noviembre del año pasado, cuando sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla derecha.



Narváez es un jugador muy importante en los planes del técnico Comesaña, quien aguardó con paciencia su recuperación.



Junior llega a esta instancia de cuartos de final después de haber eliminado al Once Caldas, al cual venció 1-0 en Manizales y 3-0 en Barranquilla.

Alineaciones probables

Millonarios: Nicolás Vikonis; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, Henry Rojas, Santiago Mosquera, Mackalister Silva, Maximiliano Núñez y Ayron del Valle. DT: Miguel Ángel Russo.



Junior: José Luis Chunga; David Murillo, Deivy Balanta, Rafael Pérez, Yonatan Murillo; Luis Díaz, Víctor Cantillo, Enrique Serje, Jarlan Barrera, Léiner Escalante; Bernardo Cuesta. DT: Julio Comesaña.



Manuel Ortega Ponce

Redactor de EL TIEMPO



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes