Millonarios y Cali, mejoraron su juego, pero quedaron eliminados

El partido de este jueves entre Millonarios y Cali fue la excepción a la regla. Por primera vez en el torneo Fox Sports se vio un partido de buen fútbol, transiciones rápidas y acciones en los arcos; sí, hubo faltas, pero no fue una batalla campal como lo fueron los clásicos capitalino y el caleño de la pasada fecha. Sin embargo, eso no fue suficiente para el espectáculo ya que el resultado fue 0-0 y los dos equipos quedaron eliminados.

La evolución de los embajadores, con respecto al primer partido que jugaron contra el América, ha sido notable. Al campeón de Colombia se le vio con más velocidad, otras ideas y en general el equipo estaba más fresco; los días de trabajo físico en la pretemporada del equipo embajador han disminuido. No obstante, el saldo de goles en el torneo es pobre: cero goles en tres partidos.



Como durante todo el 2017, Jhon Duque fue la figura de los azules, pero esta vez su labor no fue tan importante en la marca sino en el ataque. De la mano del volante se generaron dos oportunidades de marcar en el primer tiempo gracias a potentes remates desde afuera del área. Pero Duque no fue el único que lo intentó, Christian Huérfano y Ayron del Valle también lo hicieron, este último estrelló un balón en el palo a los 20 minutos.



En el Cali también hubo mejoría. Aunque hacer una mejor actuación que en los partidos contra Santa Fe y América, jugados en las primeras dos fechas del torneo, no era muy difícil. De la mano de Nicolás Benedetti y Andrés Felipe Roa, los azucareros lograron tener más volumen ofensivo y un en par de ocasiones pudieron irse adelante en el marcador.



Ya se ve el trabajo del técnico Gerardo Pelusso con el Cali. Se notó mejoría en la táctica defensiva, los centrales no quedaron tan expuestos como en los primeros juegos, a los volantes externos se les obligó a hacer una línea de cuatro hombres en la mitad, incluido Roa, quien fue uno de los mejores del equipo caleño.



Después del minuto 65, cuando los dos equipos realizaron varios cambios, el juego perdió emoción, pero fueron minutos valiosísimos para los jugadores juveniles que tuvieron la oportunidad de sumar tiempo de juego.



Cali y Millonarios se despiden del torneo de pretemporada y se concentrarán en sus próximos objetivos. Los azucareros esperarán el inicio de la Liga cuando enfrenten a Envigado en la primera fecha. Mientras tanto, Millonarios se preparará para el partido de ida de la Superliga, el próximo miércoles, contra Atlético Nacional.



DEPORTES