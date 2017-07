Las cinco conclusiones que dejó el clásico Millonarios VS. Santa Fe

Santa Fe ganó el clásico con un solitario gol de Juan David Valencia, que comenzó en el banco de suplentes y entró al minuto 77 para, tres minutos después, anotar de cabeza el gol del triunfo cardenal. Acá cinco conclusiones que dejó el duelo entre azules y rojos.

1. Más seguridad en las defensas. En Millonarios mostró buen nivel el debutante Matías de los Santos, que hizo pareja con Andrés Felipe Cadavid. Se le vio oportuno en casi todos los cierres. Le da fortaleza a la zaga. Aunque defensivamente el equipo azul falló en la pelota quieta del gol cardenal. En Santa Fe volvió Tesilllo y su presencia marca diferencia. Ordena a la zaga y da seguridad.

Matías de los Santos, defensa de Millonariuos (izq.) tuvo un aceptable debut con la camiseta de Millonarios. En la imagen, disputa un balón con Denis Straqualursi, de Santa Fe. Foto: Mauricio León / ETCE

2. Faltan los goleadores. Aunque las opciones de gol fueron mínimas, el clásico careció de un goleador, de un atacante que marcara diferencia. En Millonarios estuvo en punta Riascos, que se vio muy enredado con la pelota. No le llegó una opción clara. La mejor que tuvo Millos fue de Maxi Núñez y se demoró para definir, siendo desarmado por el arquero Castellanos. Millos probó reiterativamente en la media distancia, pero sin eficacia. En Santa Fe jugó Denis Stracqualursi, quien una vez más se vio muy solo y fue bien asfixiado por sus marcadores. Se fue lesionado. Entró Morelo que con sus diagonales rápidas generó otro tipo de juego. Plata y Pajoy no pesaron.



3. Santa Fe, un poquito más. En medio de lo parejo que fue el clásico, con dos equipos muy preocupados por conservar el cero en su arco, a Santa Fe se le vio un poco mejor; por lo menos mostró que ha avanzado en su orden y en disciplina táctica. Los jugadores se ven comprometidos con la idea del DT. El equipo se hace fuerte en la zona de recuperación. Además, tiene la ventaja de que domina el juego aéreo ofensivo. Así ganó.



4. Millos no tuvo sorpresa. El juego de Millonarios se caracterizó por poca pausa y mucho vértigo. Intentó jugar por las bandas, aprovechando la presencia de Núñez y Mosquera, bien abiertos. Pero ellos no tuvieron un buen partido. Silva era el encargado de generar juego por el medio, pero solo apareció en el comienzo y se fue perdiendo. Además, no hubo apoyo de los laterales. El equipo no encontró la fórmula para entrarle a Santa Fe.

El juego aéreo le dio resultados a Santa Fe. Yeison Gordillo fue uno de los destacados en la marca. Foto: Mauricio León / ETCE

5. Los cambios. A Santa Fe le salieron mejor las variantes. El ingreso de Morelo creó problemas en la defensa de Millos; Kevin Salazar no participó mucho, pero se incrustó en la mitad del campo, donde los azules daban ventajas. Y Valencia entró para aprovechar la pelota quieta y anotar de cabeza. En Millonarios entró Domínguez y así se liberó a Rojas para que aportara más arriba. Pero aportó poco. Ingresó Ayron del Valle pero jugó lejos del área, donde no pesa. Finalmente entró Elícer Quiñones quien no marcó diferencia.



