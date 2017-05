Millonarios venció 2-1 a Cortuluá y sigue el camino a su clasificación

Millonarios, sin jugar del todo bien, pudo haber resuelto con mucha más tranquilidad el partido contra el penúltimo de la Liga. No lo hizo por falta de definición. No, no estamos repitiendo la nota del sábado pasado. Ya le había pasado lo mismo contra el Once Caldas en Manizales.



Pero esta vez, Millonarios logró ganar: superó 2-1 a Cortuluá, que sigue rodando escalones abajo en la tabla del descenso. La victoria va a dejar al equipo de Miguel Ángel Russo entre los ocho, por lo menos hasta el fin de semana, pase lo que pas

Millos tuvo la fortuna de que se encontró un rival que atacó muy, pero muy poquito. Pero también volvió a fallar por las mismas causas que lo han hecho sufrir últimamente: la falta de tino a la hora de rematar.



En el primer tiempo, Millos creó cuatro opciones de gol: un tiro libre de Jacobo Kouffaty que se fue por encima del arco norte de El Campín, por muy poquito; dos acciones casi calcadas de Ayron del Valle que el portero de Cortuluá, Germán Caffa, resolvió muy bien, y un muy mal cabezazo de Duvier Riascos después de un muy buen centro desde la derecha. El único susto para la defensa local fue un remate cruzado de Diego Chica, cerca del final de la primera etapa.



Si la falta de definición preocupa en Millonarios, las lesiones también son otro dolor de cabeza. A la lista de trabajo del departamento médico azul, en la que ya estaban Ramiro Sánchez, Jhon Fredy Duque y, desde hace mucho tiempo, Enzo Gutiérrez, se sumaron anoche Jacobo Kouffaty (otra vez) y Maximiliano Núñez. Por eso, para el segundo tiempo, Russo tuvo que echar mano de Santiago Mosquera y Mackalister Silva. Y tuvo que esperar 25 minutos para respirar tranquilo, con un gol de Henry Rojas. No, no estamos repitiendo la nota del partido con Once Caldas: remate desde afuera del área, desvío y adentro... Como tampoco la repetimos cuando decimos que el árbitro Wilson Lamouroux dejó de pitar un penalti para los locales, por una mano de Juan Camilo Millán.



Cristian Arango, que entró por el impreciso Riascos, anotó el segundo tanto azul, a diez minutos del final del tiempo reglamentario, luego de una muy buena proyección de Déiver Machado. Con el 2-0, se creía que Millos ya le daría manejo a la ventaja y a la pelota, pero no fue así.

Jugadores de Millonarios celebran el segundo gol contra Cortuluá. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

Cortuluá demostró en el remate del juego que podía hacer algo más, y al menos consiguió el gol del descuento, a los 43 de esa segunda etapa, cuando Miguel Medina dejó a Féiver Mercado de frente al arco de Vikonis para que consiguiera el 2-1.

“Hasta el gol de ellos veníamos haciendo un buen trabajo, pero no lo hicimos bien en la otra fase, la ofensiva”, dijo el DT de Cortuluá, Jaime de la Pava.



Un partido que podía haber terminado en calma terminó siendo otra prueba para el corazón de los hinchas azules. Al menos para los 8.797 que llegaron a El Campín, en la peor asistencia del semestre en este escenario. Millos sigue ahí, en la mitad de la tabla, y vienen dos partidos más en Bogotá, para asegurar la clasificación.

Millonarios 2, Cortuluá 1

Millonarios: Nicolás Vikonis (6); Jaír Palacios (6), Pedro Franco (6), Andrés Cadavid (6) y Déiver Machado (7); Henry Rojas (7), Juan Guillermo Domínguez (5), Maximiliano Núñez (6), Jacobo Kouffaty (6); Ayron del Valle (5) y Duvier Riascos (4). DT: Miguel Ángel Russo.



Cortuluá: Germán Caffa (7); Jean Carlos Becerra (5), Eduar Caicedo (6), Yair Arrechea (5) y Juan Camilo Millán (5); Diego Chica (6), Luis Caicedo (6), Juan David Rodríguez (5), Miguel Medina (6) y Brayan Fernández (4), y Féiver Mercado (6). DT: Jaime de la Pava.



Cambios en Millonarios: Santiago Mosquera (6) por Núñez (1 ST), David Mackalister Silva (6) por Kouffaty (1 ST) y Cristian Arango por Riascos (33 ST).



Cambio en Cortuluá: Alejandro Peñaranda por Fernández (17 ST).



Goles de Millonarios: Rojas (25 ST) y Arango (35 ST). Gol de Cortuluá: Mercado (43 ST).



Amonestado: Rodríguez (Cortuluá). Expulsados: no hubo.



Figura: Déiver Machado (7).



Estadio: El Campín. Asistencia: 8.797 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Wilson Lamouroux (5).



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc