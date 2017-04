Millonarios quiere meterse a los ocho ganándole a Atlético Huila

Luego de lograr su primera victoria de visitante, el equipo ‘embajador’ intensificó el trabajo de la semana en lo táctico para encontrar alternativas en ataque, pues a Bogotá, los rivales han venido a asegurar la zona defensiva y no dejar caer su portería, más que a proponer ofensivamente.

“Encontramos los goles que nos dieron el triunfo, en otras ocasiones nos encontrábamos con algún gol en contra, pero nos tocaba seguir. En lo anímico siempre estuvimos bien, sabíamos de nuestras debilidades y buscando mejorar, siempre lo he dicho”, dijo Miguel Ángel Russo.



Millonarios entra y sale constantemente del grupo de los ocho, por ende, un triunfo de local va a ser ideal para consolidar un lugar entre los parciales clasificados a la siguiente fase.



“En el fútbol colombiano, si miramos los resultados, no es fácil. Está cada vez más parejo y es muy bueno que sea así. El rival es complicado”, añadió el entrenador.

Para este encuentro, Millonarios contará con el regreso de Jhon Duque, quien estuvo ausente por acumulación de amarillas. Los demás hombres serían los mismos.

“Solo nos sirve ganar para seguir con vida”, dice técnico Vivaldo.

Una sola novedad en la formación titular tendría Atlético Huila para enfrentar este domingo a Millonarios en el Campín por la fecha 15 de la Liga Águila y ella sería la inclusión del volante Jorge Andrés Betancourt en sustitución del cucuteño Omar Duarte quien no se recuperó del golpe sufrido en la rodilla derecha en el partido frente a Nacional.



Huila, pese a la derrota frente al actual líder del campeonato, llega motivado por el fútbol que está exhibiendo en las distintas plazas del país en los últimos partidos donde todo parece indicar que el técnico Vivaldo encontró el equipo ideal. El esquema táctico 4-3-3 le ha venido funcionado, pues su equipo se ve más equilibrado en todas sus líneas.



Para el lateral derecho Elvis Perlaza, Huila tiene con qué hacerle daño a Millonarios:“Creo que este equipo ha mejorado sustancialmente en la elaboración del juego, es mucho más compacto y estamos generando muchas opciones de gol, esperemos que podamos concretarlas en el campin y que podamos sumar los tres puntos para ponernos de nuevo en carrera en nuestra aspiración de ingresar al grupo de los ocho. Creo que aún hay posibilidades pues la tabla sigue muy apretada y si logras ganar dos partidos seguidos te puedes ubicar bien. Lo cierto es que para nosotros todos los partidos que nos quedan van a ser finales” Sostuvo el lateral cartagenero.



Por su parte el técnico Jorge Vivaldo habló de la importancia del partido, “Va a ser un partido muy bueno para los asistentes, toda vez que Millonarios se juega la clasificación y nosotros necesitamos sumar los tres para tratar de mantenernos con aspiraciones de logran un cupo entre los ocho. Me deja tranquilo el fútbol que está mostrando el equipo y espero que el domingo no sea la excepción. Millonarios en un gran equipo y si a eso le sumas un gran escenario como el Campin pues creo que se da todo para que sea un gran espectáculo. Espero que todos estemos en una gran tarde. Confío mucho en mis muchachos y sé que se van a entregar por completo para buscar el triunfo” Destacó el entrenador argentino.

Alineaciones probables:

Millonarios: Ramiro Sánchez; Jair Palacios, Pedro Franco, Andrés Cadavid, Déiver Machado; Jhon Duque, Juan Guillermo Domínguez; Maximiliano Núñez, Jacobo Kouffaty, Henry Rojas; Duvier Riascos.

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Huila: Breiner Castillo; Elvis Perlaza, John Lozano, Eddie Segura, Marvin Vallecilla; Ronaldo Tavera, Carlos Julio Robles, Andrés Ricaurte; Jorge Ramos, Sergio Almirón y Jorge Andrés Betancourt.

D.T.: Jorge Vivaldo



JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

@jdiegodeportes