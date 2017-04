Millonarios no levanta cabeza y ahora perdió en Pasto, 2-1

Pasto se ha vuelto una especie de Barranquilla de tierra fría para Millonarios. En el Metropolitano le cuesta sudor y lágrimas ganar un partido. En el estadio Libertad le pasa lo mismo: hay que buscar 10 años atrás para encontrar la última vez que Millos sumó de a tres allí. Y este sábado la historia fue la misma: Deportivo Pasto lo superó bien, lo derrotó 2-1 y le pudo hacer un par más.



A Millos se le vino la noche: de los últimos 15 puntos solamente consiguió uno, justamente en Barranquilla, frente al Junior que hoy es el último de la Liga. Y se le vino la noche porque siempre juega a lo mismo (desborde y centro, su única arma ofensiva), porque no tiene variantes y porque cuando el rival le explota sus evidentes fallas defensivas no tiene reacción.

Millos tuvo dos opciones en el primer tiempo para anotar: una, un remate de Déiver Machado que sacó con los puños el arquero Mosquera, y luego, un remate de Elíser Quiñones que se estrelló en el horizontal. Pero después, todo el panorama fue rojo: Santiago Tréllez le perdonó la vida al rival cuando Hárrinson Canchimbo le ganó la espalda a Jair Palacios y tiró un centro. Tréllez le pegó al piso y la pelota, mal dirigida, se estrelló en el poste.



Con la misma fórmula, Pasto se fue en ventaja a los 5 minutos del segundo tiempo, solo que esta vez el centro de Canchimbo fue atrás y no al centro. Allá llegó Yesus Cabrera para empujarla de zurda. 1-0.



Pocas veces Millos intentó algo diferente a abrir la cancha y tirar un centro a que rematara un delantero fantasma, porque ni Duvier Riascos ni Ayron del Valle estaban metidos en el partido. En una de esas escasas ocasiones en que intentó hacer algo diferente, Henry Rojas remató desde afuera del área y la bola pasó por un ladito del arco.



El DT de Millonarios, Miguel Ángel Russo, hizo dos cambios pieza por pieza. Primero, extremo por extremo (Maxi Núñez por Mosquera), y luego, volante de marca por volante de marca (Domínguez por Duque). Le estaba sobrando uno de los delanteros. Sacó al otro extremo, Quiñones, y metió al venezolano Kouffaty, que no se notó. Y con ese cambio, Pasto se le fue encima. Primero le perdonó la vida Daniel Cataño. Y luego, Yesus Cabrera anotó un golazo, con un globito por encima de Ramiro Sánchez, para liquidar el juego.



Un error del portero Mosquera, que dejó un rebote en el área, le permitió a Millonarios maquillar un poco su mala noche: en el minuto 48, Riascos aprovechó e hizo el gol del descuento. Pero lo de Millos preocupa. En Pasto no gana desde 2007 y en esta Liga, desde hace cinco fechas, en las que solamente consiguió un punto. Hoy puede quedar afuera de los ocho...



