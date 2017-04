Nacional sigue imparable y venció 0-1 a Millos en El Campín

Nacional estrenó en El Campín el remoquete del ‘Mejor Equipo del Mundo de 2016’ para la Federación de Historia y Estadística del Fútbol con un triunfo 0-1 frente a Millonarios.



Los 32.552 espectadores que llegaron al estadio se fueron aburridos al ver a un equipo que tuvo su peor presentación como local del año, en la que solamente hizo un remate al arco en 90 minutos y que luego, cuando el rival comenzó a dominarlo, no encontró respuestas ni en la cancha ni en el banco para intentar cambiar una historia que al comienzo parecía tomar color azul y que al final fue verde, muy verde.

Nacional sigue mostrando que, si bien puede que no sea el mejor equipo del mundo, el mejor del país sí lo es: ya tiene 29 puntos, cuatro más que el segundo, Medellín, y todavía tiene un partido aplazado, con Junior. En la práctica, salvo una hecatombe, ya se clasificó a las finales de la Liga, y le queda casi medio torneo por delante...



En el primer tiempo, Millonarios le apostó a lo que sabe, tratar de abrir el juego por las bandas y luego buscar el área rival. Hizo todo bien hasta que llegó al último cuarto de cancha, donde los delanteros no supieron siquiera controlar la pelota. Tanto dominio y tanta aproximación de Millos terminaron en torpezas, remates al aire o tiros sin dirección, a tal punto que el equipo apenas hizo un remate al arco en 45 minutos, un tiro sin peligro de Dúvier Riascos.



Por el lado verde (o mejor, por el lado amarillo, porque Nacional visitó El Campín con el uniforme alternativo), en ese primer tiempo apostó a aguantar en su campo y a guardar el aire que le quedaba luego de su viaje de regreso desde Brasil, donde el martes perdió 2-1 con Chapecoense en el primer partido de la final de la Recopa Suramericana. Si Millos hizo un solo remate, Nacional no pateó nunca...

En el primer tiempo el juego careció de opciones de gol. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Los visitantes estudiaron al rival en el primer tiempo y luego comenzaron a resolver el partido a su favor ¿Cómo? Primero, adelantó las líneas, presionó más cerca del arco de Ramiro Sánchez. Y después, con todo ese andamiaje que había armado para aguantar, el técnico Reinaldo Rueda demostró que también tenía cómo hacer daño, con las mismas piezas.



El dominio de la pelota era de los de amarillo, que poco a poco comenzaron a mostrar las fallas defensivas que Millonarios ya había mostrado en los partidos frente a Junior y, sobre todo, frente a Alianza Petrolera: pasividad en la mitad de la cancha para marcar, malos rechazos y sobre todo, debilidad por las bandas, sobre todo por el sector derecho, donde Russo terminó improvisando como lateral a Alexis Hinestroza, tras la lesión de Jair Palacios.



Las opciones reales de gol que no tuvo Millonarios sí las creó Nacional en el segundo tiempo. Jhon Mosquera estrelló un remate en el palo, luego de que la pelota alcanzara a desviar en Hinestroza. Dayro Moreno se comió uno de frente al arco por rematar a la carrera, tras un pase de Macnelly Torres. Y Millos no tenía reacción, más allá de uno que otro ataque de voluntad de Déiver Machado, uno de los pocos rescatables de los locales.

Y si faltaba alguna explicación a lo que sucedió, esta llegó desde los bancos. Russo no le encontró la vuelta al juego e hizo tarde los cambios. Rueda retocó su nómina adecuadamente: cambió ‘9’ por ‘9’, con la entrada de Luis Carlos Ruiz por Dayro, y luego, sacó a Macnelly, adelantó a Aldo Ramírez y reforzó con Alejandro Bernal. Y estos dos últimos fueron los protagonistas de la jugada del gol del triunfo, luego de una serie de toques y, una vez más, mucha pasividad del rival. Bernal habilitó a Aldo y el samario metió un tiro cruzado que venció a Sánchez. Puede que no sea el mejor del mundo, pero Nacional terminó siendo muy superior a Millonarios.

Millonarios 0, Nacional 1

Millonarios: Ramiro Sánchez (6); Alexis Hinestroza (5), Pedro Franco (5), Andrés Cadavid (6) y Déiver Machado (6); Jhon Fredy Duque (6), Henry Rojas (5), Hárold Mosquera (4), Elíser Quiñones (5); Ayron del Valle (4) y Dúvier Riascos (4). DT: Miguel Ángel Russo.



Nacional: Franco Armani (6); Daniel Bocanegra (6), Francisco Nájera (6), Alexis Henríquez (6) y Farid Díaz (6); Elkin Blanco (5), Aldo Ramírez (7), Mateus Uribe (6), Jhon Mosquera (5), y Dayro Moreno (5). DT: Reinaldo Rueda.



Cambios en Millonarios: Maximiliano Núñez por Quiñones (30 ST), Cristian Arango por Del Valle (32 ST) y Mackalister Silva por Mosquera (42 ST).



Cambios en Nacional: Luis Carlos Ruiz por Moreno (19 ST), Alejandro Bernal por Torres (37 ST) y Andrés Ibargüen por Díaz (42 ST).



Gol de Nacional: Ramírez (43 ST).



Amonestados: Machado, Rojas (Millonarios); Díaz, Armani, Torres, Blanco, Henríquez (Nacional). Expulsados: no hubo.



Figura: Aldo Leao Ramírez (7).



Estadio: El Campín. Asistencia: 32.552 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Jorge Guzmán (7). Partido: regular.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@josasc