Millos falló en la pelota quieta y perdió 3-1 con Rionegro

Rionegro Águilas venció 3-1 a Millonarios y celebró un nuevo triunfo en el Alberto Grisales. Humberto Osorio botello hizo presente la ley del ex en la séptima fecha de la Liga I-2018.

La agresividad de los primeros minutos del equipo de Hernán Torres contrastó con la actitud de los albiazules, que en los primeros minutos se resguardaron cerca del pórtico que defendía Wuilker Fariñez.



Sin orden, pero con muchas ganas, los locales buscaban vencer al arquero venezolano y la defensa embajadora. En ataque, el azul no tenía muchas opciones y Ayron del Valle perdía poderío al tener que bajar casi hasta el centro del campo para tocar el balón.



Fue hasta la media hora del partido que llegó el primer gol del encuentro. Humberto Osorio Botello cobró con la derecha y el balón pasó sobre la barrera para vencer a Fariñez. Aplicó la ley del ex en el estadio Alberto Grisales.



El gol despertó a los jugadores de Millonarios, que encontraron en Jhon Duque el motor en el mediocampo. Él mismo inició la jugada cerca a la bomba central se la entregó a Cristian Huérfano y este a Ayron del Valle. El delantero, en el área, fue solidario y se la dio a Duque, quien remató con la derecha al arco de Roque Cardozo y dio el empate parcial.



Rionegro tuvo una más antes de que se acabara el primer tiempo. Juan Pablo Otálvaro remató en el área chica, pero bien atajó Fariñez con su pie derecho para salvar su arco y preservar el empate y descansar.



Solo pasaron ocho minutos de la parte complementaria para que llegara un nuevo gol para los antioqueños. Osorio Botello remató de tiro libre, pero el balón pegó en la barrera y quedó en el área, allí apareció Leandro Velázquez y fusiló a Wuilker en el primer palo. 2-1 y felicidad en los locales.



Pero el gol no bajó el ánimo del equipo de Rionegro Águilas y así seguía atacando a la defensa azul. Mientras que los atacantes de Millonarios se mostraban desesperados y sus intentos de remate de media distancia salían muy desviados del guardameta paraguayo.



El tanto definitivo llegó a los 26 minutos del segundo tiempo. Esta vez fue Velázquez quien cobró un tiro libre y en el área chica, sin nadie que lo marcara, apareció Osorio Botello para marcar el 3-1 que lo dejó con un nuevo doblete.



Ese marcador dilapidó el encuentro, Hernán Torres puso más hombres en el mediocampo y le quitó toda posibilidad al azul de marcar un gol.

Síntesis

Rionegro: Roque Cardozo (6); Fabián Viáfara (6), Jhonny Acosta (6), Hanyer Mosquera (6) y Luis Mosquera (6); Francisco Rodríguez (6), Camilo Ayala (6), Juan Pablo Otálvaro (6) y Leandro Velásquez (7); Luis Hurtado (5) y Humberto Osorio (7).



DT: Hernán Torres.



Millonarios: Wuilker Fariñez (5); Jair Palacios (6), Matías de los Santos (6), Janeiler Rivas (6) y Felipe Banguero (5); Christian Huérfano (5), Jhon Duque (6), Juan Guillermo Domínguez (6), Eliser Quiñones (6); Ayron Del Valle (6) y Henry Rojas (5).



DT: Hugo Gottardi (E).



Partido: bueno.



Cambios en Rionegro: Yilton Díaz (5) por Juan Pablo Otálvaro (1 ST), Jhonny Vásquez por Luis Hurtado (33 ST) y Johan Jiménez por Humberto Osorio (44 ST).



Cambios en Millonarios: Juan Salazar por Christian Huérfano (27 ST), Nicolás Murcia por Eliser Quiñones (28 ST) y Roberto Ovelar por Henry Rojas (30 ST).



Goles de Rionegro: Humberto Osorio (31 PT y 26 ST) y Leandro Velásquez (8 ST).



Goles de Millonarios: Jhon Duque (37 PT).



Amonestados: Velásquez, Díaz (Rionegro); Banguero, Quiñones, Rojas, De los Santos, Salazar, Palacios (Millonarios).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Rionegro Águilas se hace fuerte de local, ha derrotado a dos fuertes de la Liga, a Medellín y Millonarios.



Figura: Humberto Osorio (7).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 3.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Ricardo García (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro