Millonarios no confirma negociaciones con Duvier Riascos

El nombre de Duvier Riascos saltó a la vista este lunes luego de que varios medios lo dieran confirmado como nuevo jugador de Millonarios. Sin embargo, este martes, fuentes oficiales del club 'embajador' le aseguraron a EL TIEMPO que por ahora “es versión de redes sociales”.

"La idea mía es volver a jugar, no estoy eligiendo país, solo pienso en volver. Millonarios es uno de los grandes de Colombia, así que esperemos a que se den las cosas", dijo Riascos al programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio en donde también dijo que “yo no manejo nada de lo deportivo, ese es un tema de mi representante, por eso no sé nada.

A pesar de lo afirmado por el club de que aún no hay nada confirmado con Riascos, fuentes del mismo medio citado indican que ya hay un preacuerdo con el jugador y que este martes debe cerrarse el negocio.

Riascos, de 30 años, llegaría a Millonarios luego de su paso por Cruzeiro, Vasco da Gama de Brasil y varios equipos mexicanos.

DEPORTES