Crítica vs. resultado, el dilema de la Liga colombiana

Convencer en el fútbol, qué tarea tan difícil. En esta época de la inmediatez y extremismo extremo (suena redundante, pero así es) nada gusta, para todo hay una crítica justificada o no. Por ejemplo, hay gente de fútbol que se la pasa discutiendo si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo es el mejor, se discute sobre ídolos nacionales como Falcao García y James Rodríguez y otros más ‘astutos’ habrían preferido ver a Colombia fuera del Mundial.

Pero nadie sale de ese juego, y un día, un equipo está para pelear el Mundial de Clubes y en otro, de repente, no le ganan ni al Sacachispas de la segunda división de Argentina. En casi todos los equipos de la Liga pasa este fenómeno, pero hoy es más notorio en Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali.



El líder de la reclasificación (tabla que suma todos los puntos del año), Nacional, ha hecho 99 puntos, de los cuales 37 han sido logrados por el nuevo cuerpo técnico dirigido por el español Juan Manuel Lillo, que reemplazó al grupo de Reinaldo Rueda, campeón de la Copa Libertadores 2016.

No olvidan a Rueda

Si bien el listón quedó alto tras el paso de Rueda, en el vigente campeón de Colombia no soportan al nuevo estratega. “Para ganar la Liga, los jugadores de Nacional deben olvidar toda información técnica-táctica brindada este semestre y acordarse de cuando se dedicaban a un deporte llamado fútbol”, dice Carlos Palacio, hincha del cuadro verde que pide la salida de Lillo.

Al corte del pasado domingo 22 de octubre, el promedio de asistencia de Nacional era de 17.037 personas, más de 9.000 asistentes menos que el semestre anterior, en el cual registró 26.122. Bajo la óptica de que es el actual campeón, será líder de la Liga si gana este domingo su partido aplazado contra Tigres y es el primero de la tabla de reclasificación, ¿es justa la inconformidad?



“Creo que el dolor de la ida de Rueda todavía no ha sanado. Yo no creía que fuera algo con Lillo, pero ahí están los resultados y estamos jugando bien”, dice Óscar Murillo, hincha de Nacional.



Otro grande del FPC que pasa por ese extremismo es Millonarios. Ya van cuatro años y medio en que no se celebra ningún título y sus rivales Nacional y Santa Fe andan de título en título, lo cual ha hecho que crezca un sentimiento generalizado en que en el club no se hace nada bien y, con razones bien fundamentadas (y otras no tanto), la dirigencia siempre esté en la mira.

La nómina no convence

Para la muestra, luego de la derrota contra Nacional 3-2, el 17 de septiembre, las críticas hacia la dirigencia del club aumentaron y la etiqueta en Twitter #InviertanBienOVendan se hizo tendencia. Luego de perder ese encuentro vinieron cinco victorias y un empate, que tienen a Millonarios clasificado a los cuartos de final y como tercer mejor equipo del año. Pero habrá que ver cómo le va en las finales, pues el semestre pasado fue eliminado por Nacional en semifinales.



A pesar de eso, los murmullos en El Campín continúan y las asistencias son fatales. El club bogotano se ha caracterizado por ser uno de los equipos a los que más acompañan, pero este semestre el promedio es de 14.200 personas aproximadamente, y comparado con el primer semestre del 2016 (registro más alto en los últimos tres años), bajó en más de 7.000 espectadores.

“Lo que pasa es que Millonarios es un equipo que hace un gol y se conforma, no tiene líderes, no encanta. Los resultados están y avalan la campaña, pero no hay cómo ilusionarse para pelear un título con esta nómina”, dice Julián Montenegro, quien asiste con frecuencia a El Campín.



El caso de América de Cali es bastante peculiar. La daga en el cuello del descenso lo ha tenido atormentado todo el año, y aunque faltan partidos aplazados y el de la última fecha, el fantasma de la B no ha dejado ver que los escarlatas son el sexto mejor equipo del año, en este momento está clasificado a la próxima Copa Suramericana y está entre los ocho primeros del torneo.

La B atormenta a todos

Solo hasta la próxima fecha, América verá el Pascual Guerrero completamente lleno, cuando enfrente a Bucaramanga, partido en el cual se jugará el paso a los cuartos de final y la permanencia en primera división. Al resto de campaña en este semestre solo asistieron en promedio 12.000 aficionados.

“Cuando América se salve va a ser todo distinto, pero hoy la gente todo lo maximiza por eso, un mal pase, un gol en contra, todo. Se planificó mal y parte de la culpa de seguir en esta situación es por Tulio (Gómez, presidente de la institución), pero ahora solo queda apoyar para no irnos a la B otra vez”, comenta Steven Rodríguez, hincha americano.



