Millonarios le ganó a Envigado y sigue peleando en la Liga

El respiro fue grande aunque no tanto comparado con el grito que se escuchó del técnico y jugadores. Millonarios derrotó este sábado 1-2 a Envigado, se quitó el enorme peso de encima de no ganar en condición de visitante y cortó una racha de cinco partidos sin sumar de a tres.

Para este partido, Miguel Ángel Russo realizó variantes y cambió nombres para conseguir su primer triunfo de visitante en la Liga. John Duque, suspendido, Elicer Quiñones, Hárold Mosquera y Ayron del Valle no estuvieron dentro de la nómina inicialista. En su lugar estuvieron Hárrison Henao, Juan Guillermo Domínguez, Jacobo Kouffaty y Maximiliano Núñez. Sin embargo, estas variantes no le generaban un peso ofensivo importante a Millonarios.



Los primeros minutos fueron muy enredados. No había precisión a la hora de entregar el balón y tampoco aparecía una persona que tuviera el peso de la creación. Kouffaty no se hacía cargo de su equipo y Envigado fue ganando metros en el campo visitante.



Yúber Asprilla fue el encargado de lastimar por primera vez a la defensa de Millonarios, que partido tras partido se ve más endeble. El delantero le ganó en velocidad a Déiver Machado y sacó un remate que fue bien atajado por Ramiro Sánchez.



Eso solo fue un campanazo que unos segundos después derivó en la primera anotación del encuentro. George Saunders fue ingresando en el área con la venia de los defensores del conjunto bogotano, quienes no dieron oposición. El volante remató, el balón se desvió y Joseph Cox lo capturó en el área. El delantero sacó un centro que Sánchez no fue capaz de despejar y de carambola Camilo Velásquez solo tuvo que empujarla al fondo de la red.



Un Millonarios herido buscó tener más la posesión del balón y así lastimar a Envigado. El problema es que muchos jugadores estaban muy estáticos y solo se aproximaron con un remate de tiro libre de Henry Rojas y un disparo de larga distancia de Kouffaty. Así se fue el primer tiempo.



Para la parte complementaria, Millos tuvo más agresividad y así fue como a los 8 minutos logró el gol del empate. Núñez atacó por la banda derecha y lanzó uno de sus tradicionales centros en el que Andrés Orozco pierde en el salto y Duvier Riascos, de cabeza, martilló el balón contra el piso para anotar la igualdad.



La remontada era cuestión de segundos. Del Valle, quien ingresó para la parte complementaria, aprovechó un rebote que había dejado el arquero de Envigado, tras un remate de Núñez, para llegar en solitario y meter el segundo gol de cabeza.



Y así Millonarios fue trabajando los minutos restantes para sacar por fin su primer triunfo en condición de visitante y tomarse un respiro después de cinco partidos sin conocer el triunfo.

Síntesis

Envigado 1 / Millonarios 2



Envigado: Jefersson Martínez (5); Cristian Arrieta (5), Jefferson Gómez (5), Andrés Orozco (6) y Elvis Mosquera (5); George Saunders (6), Brayan Rovira (6) y Camilo Velásquez (6); Diego Moreno (5); Yúber Asprilla (5) y Joseph Cox (6).

DT: Ismael Rescalvo.



Millonarios: José Sánchez (5); Jaír Palacios (5), Pedro Franco (5), Andrés Cadavid (5) y Déiver Machado (6); Harrison Henao (5), Henry Rojas (6), Juan Domínguez (6), Jacobo Kouffaty (6); Maximiliano Núñez (6) y Duvier Riascos (6).

DT: Miguel Ángel Russo.



Partido: Emotivo.



Cambios en Envigado: Iván Rojas (5) por George Saunders (7 ST), Duván Vergara por Yúber Asprilla (20 PT) y Michael López por Diego Moreno (24 ST).



Cambios en Millonarios: Ayron del Valle (7) por Harrison Henao (9 ST), David Silva por Jacobo Kouffaty (27 ST) y Harold Mosquera por Duvier Riascos (30 ST).



Goles de Envigado: Camilo Velásquez (27 PT).



Goles de Millonarios: Duvier Riascos (8 ST) y Ayron del Valle (22 ST).



Amonestados: Saunders y Rovira (Envigado) y del Valle (Millonarios).



Expulsados: No hubo.



Detalle: Millonarios, con esta victoria, cortó una racha de tres derrotas consecutivas y se metió, a falta de otros partidos de la fecha 14, en el grupo de los ocho.



Figura: Ayron del Valle (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 5.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Carlos Ortega (5).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

