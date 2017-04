Millonarios está por fuera y ya hace cuentas

Todos los ahorros que había conseguido con las goleadas a Bucaramanga, América, Tolima y Santa Fe y el triunfo frente a Equidad se le acabaron a Millonarios en cinco partidos, cuatro de ellos como visitante. Pareciera que el equipo apenas pone un pie en el aeropuerto, ya empezara a perder.

De los últimos 15 puntos, Millos apenas consiguió uno. Curiosamente, lo hizo en una plaza en la que siempre sufre, Barranquilla, aunque lo logró frente al Junior que es el colero del campeonato. Ese pobre rendimiento en puntos, que es el reflejo del mal juego que tiene el equipo de Miguel Ángel Russo en los últimos partidos, lo sacó de los ocho primeros de la Liga: cayó del tercer lugar al décimo.



Millos mostró en Pasto más de lo mismo que lo ha hecho sufrir en los cuatro juegos anteriores: un ataque repetitivo por las bandas, pocas opciones de gol (salvo contra Junior, cuando tuvo seis remates al arco) y muchos problemas defensivos.



Sin embargo, Russo quedó tranquilo con lo sucedido el sábado, cuando Millos perdió 2-1 con Deportivo Pasto. “A nadie le gusta perder. A lo mejor nosotros arrastramos un nivel inferior a este, contra Rionegro, Jaguares y Alianza Petrolera. Hoy (sábado) creo que el nivel fue alto, errores y virtudes con una idea, venimos de visitantes y nos planteamos de igual a igual”, explicó Russo en rueda de prensa.

“En muchísimas cosas me voy más que conforme. Al rival lo respeto y es importante, pero el partido de hoy es para seguir creciendo en la búsqueda de lo que queremos, porque como estaba el juego, el que hacía el gol iba a tener mayores posibilidades de aumentar. Millonarios lo intentó”, agregó.



Ahora, vuelve a aparecer en el panorama de los hinchas azules un elemento que ya hace parte de su ajuar, junto con la bandera y la camiseta: la calculadora. Millos está hoy a un punto del octavo, Alianza Petrolera (que ayer perdió sorpresivamente 0-1 frente al Huila en Barrancabermeja, un resultado que le alivia un poco el panorama). Eso sí, podría caer mañana un escalón más si Patriotas le gana a Junior en Barranquilla, en el partido que cierra la fecha 13 de la Liga.

Acción de juego del partido entre Millonarios y Junior. Foto: Óscar Berrocal/EL TIEMPO



Históricamente, desde que el torneo se juega con 20 equipos, el promedio de puntos para clasificar es de 31,7. En plata blanca, 32. Pero este semestre la proyección es más baja. Primero: el octavo tiene 18 puntos y le quedan tres encuentros como local. También aplica para América, que es séptimo, y para Equidad, que es noveno en la tabla de posiciones.



El porcentaje de puntos del octavo lugar también avala esas cuentas. Hoy, Alianza Petrolera tiene un rendimiento del 46 por ciento. Si la proyección se mantiene, da también 27 puntos. Un ‘número mágico’ más bajito.

El panorama

Millos va a enfrentar, en las próximas cinco jornadas, a equipos que están por debajo en la tabla de posiciones. El sábado visita a Envigado y luego recibe al Huila en El Campín. Después tiene que ir a Manizales a visitar al Once Caldas y vuelve a Bogotá para jugar contra Cortuluá y Tigres.



El cierre es más complicado: primero juega contra Patriotas, que está peleando clasificación, y cierra en la última fecha en Palmaseca, frente al Deportivo Cali.



A Millos aún le cuadran las cuentas para conseguir un cupo en los cuartos de final de la Liga, pero el fútbol no le está dando: van cinco fechas en las que no convence, más allá de que Russo diga que está conforme.



JOSE ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de EL TIEMPO

En Twitter: @josasc