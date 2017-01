Riascos y Zapata están en Bogotá para arreglar con Millonarios

Dúvier Riascos y Alexis Zapata ya están en Bogotá y este jueves ultiman detalles para firmar y convertirse en las nuevas caras de Millonarios para la temporada 2017.



Zapata se presentará a exámenes médicos, mientras que el tema de Riascos es un poco más complejo, pues aunque dice que está listo para firmar el contrato, en Brasil afirman que se necesita un permiso del Cruzeiro, de donde no salió bien con los directivos.



“En el tema de Riascos estamos en estudio de aspectos jurídicos del jugador con su equipo, y estaremos analizando la situación conjuntamente con Cruzeiro”, le dijo a EL TIEMPO Enrique Camacho, presidente del club capitalino.



Y agregó: “No asumiremos ningún riesgo jurídico”.



Riascos, de 30 años, ha mostrado su interés por regresar al país, luego de su paso por Cruzeiro, Vasco da Gama de Brasil y varios equipos mexicanos.



“La idea mía es volver a jugar, no estoy eligiendo país, solo pienso en volver. Millonarios es uno de los grandes de Colombia, así que esperemos a que se den las cosas”, dijo Riascos al programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio en donde también afirmó: “Yo no manejo nada de lo deportivo, ese es un tema de mi representante, por eso no sé nada”.



REDACCIÓN DE DEPORTES