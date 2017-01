Millonarios ya viajó a Estados Unidos para enfrentar a River

Con la confirmación de tres nuevos jugadores y la no renovación del delantero Andrés ‘Manga Escobar’, Millonarios emprendió su viaje a Orlando donde continuará la segunda fase de la pretemporada liderada por el nuevo técnico Miguel Ángel Russo.

Antes de iniciar el vuelo los jugadores ‘embajadores’ hablaron de los nuevos retos que tienen de cara a los torneos que se avecinan: La Copa Libertadores y la Liga de Colombia.

Juan Guillermo Domínguez, una de las caras nuevas en la plantilla de Millonarios elogió al nuevo DT y afirmó que continúa el proceso de adaptación al nuevo grupo. “Russo sabe que Millonarios es un equipo grande y debe estar siempre en los primeros lugares. La pretemporada ha sido muy buena y los partidos internacionales nos ayudaran a seguir consolidando el equipo para conocernos mucho más en el campo de juego”. Domínguez. (Lea también: Así se mueve la bolsa de jugadores para la Liga 2017-I)

Otro que estuvo en vilo porque no aseguraba su continuidad en el club fue el argentino, Maximiliano Núñez, sin embargo, el mismo delantero confirmó que la llegada de Russo destrabó todo para que se quedara. “Fue una decisión importante al saber que fue el deseo de Miguel (Russo) que me quedara. No lo dudé ni un minuto cuando me dijeron, tengo mucha expectativa y espero ganar un título” dijo Núñez.

Por su parte, el técnico argentino se mostró contento por el trabajo con el equipo los últimos días y quiere empezar a jugar ya ara seguir conformando su equipo. “Hoy (jueves) mismo vamos a estar trabajando en Orlando y estaremos preparados para el partido contra River, hay que ir mejorando y empezar a competir que es lo que nos hace falta para llegar bien al primero de febrero”.

“Estamos conviviendo bien, estoy contento con el grupo hay que seguirnos conociendo, de Israel a Cocca, Cocca a Russo hubo muy poco tiempo, por mi estábamos el 2 de enero en Estados Unidos pero hay que acoplarnos”, finalizó el DT.

Millonarios jugará contra River Plate de Argentina el próximo domingo en el torneo de pretemporada Florida Cup. Allí será el estreno del técnico Russo y será la primera prueba para la renovada plantilla del equipo bogotano.

