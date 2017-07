Millonarios empató 2-2 con Alianza, pero clasificó a cuartos

Millonarios empató 2-2 en su visita a Alianza Petrolera, pero avanzó a los cuartos de final de la Copa Colombia-2017 gracias al marcador de 2-0 como local en el estadio El Campín. Los azules siguen competencia por el marcador global de 4-2.

Desde el inicio lo intentó el aurinegro, pues era el de la urgencia. Manuel Palacios y Yuber Asprilla complicaron al guardameta Nicolás Vikonis.



Sobre el minuto 16 se dio una oportunidad clara para el local por medio de Palacios, quien sacó un remate pero el golero uruguayo se quedó con la oportunidad del delantero de Alianza.



El que sí supo aprovechar su chance de cara al arco fue Millonarios. Harold Santiago Mosquera, quien está finito con el gol, puso el 0-1 en el tablero a los 20 de juego.



Cuatro minutos después Millonarios pudo anotar de nuevo. En una desafortunada acción Pedro Tavima, de cabeza, envió la pelota en su propia portería. Alegría en el azul y tristeza en el ‘petrolero’, que ya perdían por 0-2 en su casa.



Los hombres de Jorge Luis Bernal intentaron el tanto del descuento. Jonathan Álvarez lo intentó con un remate de media distancia, que pasó cerca del travesaño de Vikonis. Abraham Stringel también probó de tiro libre, pero no tuvo suerte.



Para la parte complementaria, César Arias ingresó en el aurinegro en lugar de Yorleys Mena en busca de más ofensividad y lo logró con movimientos revulsivos en la zaga del azul.



Pero fue hasta el minuto 32 que pudo anotar el descuento Alianza Petrolera. Diego Barreto, quien también había ingresado en la segunda parte, puso el 1-2 en el tablero.



Alianza fue al frente en busca de un nuevo gol y consiguió. Fue César Arias el que decretó el 2-2 en el Daniel Villa Zapata.



En los instantes finales, los locales tuvieron para convertir una diana más, pero el marcador se mantuvo 2-2.



“Nosotros tenemos que aspirar a más, no podemos permitir empatar este partido. Uno sabe que por lo psicológico, por lo que hacen los compañeros y un clima tan complejo, ese cuatro a cero con el que nos fuimos en el entretiempo (se refiere al marcador global, que finalmente quedó 2-4) también juega en la cabeza”, dijo.



El uruguayo sostuvo que “intentamos manejar el trámite, Alianza se empezó a venir y creó opciones, nosotros estuvimos cerca del 0-3 y terminamos generando el descuento que a ellos los hizo agarrar confianza y al final encontraron la jugada del empate final”, agregó.



Nicolás celebró el pase a la otra ronda de la Copa, pero sabe que hay cosas por mejorar. Ahora se enfocan en la Liga y en su próximo rival: Deportes Tolima, equipo al que visitarán el domingo a las 5:15 de la tarde.



“Se consiguió el objetivo de pasar la fase y ya pensando en el domingo en Ibagué, partido difícil, Tolima siempre es un buen rival y para nosotros es la oportunidad de recuperar los puntos perdidos en casa”, cerró.



En la próxima ronda de la Copa Colombia, Millonarios se enfrentará al Junior de Barranquilla que dejó en el camino a Once Caldas.



Redacción Futbolred