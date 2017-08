Millonarios empató 0-0 con el Junior en Copa Colombia

La campaña de Millonarios en la Copa Colombia ya empieza a seguir las mismas pautas de lo que sucede en la Liga: le cuesta muchísimo ganar en Bogotá, hacer un gol parece una misión imposible y, para completar, ahora cada vez que ve al Junior se va en blanco.



El domingo, un equipo mixto, sin Teófilo Gutiérrez y sin los laterales titulares, le ganó a Millos 1-2, gracias a la genialidad de Yimmi Chará. Y anoche, cuando el técnico Miguel Ángel Russo decidió volver a su equipo principal, no pudo con los suplentes del Junior, que dejaron al club con la primera opción de avanzar a las semifinales de la Copa Colombia.

En la Liga, Millos fue de más a menos: tuvo un gran partido en el Atanasio Girardot, frente al Medellín, que no ganó por algunas decisiones arbitrales polémicas. Desde entonces comenzó a desinflarse hasta llegar a partidos flojísimos, como el de Rionegro Águilas o el del domingo.



Y en la Copa va por el mismo camino: tuvo una muy buena noche en la ida de los octavos de final, cuando le ganó a Alianza Petrolera en El Campín. Pero después, en Barrancabermeja se encontró una ventaja de dos goles y la perdió, aunque el 2-2 le dio la clasificación.

Preocupa la falta de gol en Millonarios, otro partido que se va en blanco, esta vez en Copa Colombia contra el Junior. Foto: Héctor Fabio Zamora / ETCE

Este miércoles, Millos tuvo su peor partido en la Copa. De nada valió el regreso a la titular de Henry Rojas, que había tenido buenas actuaciones al comienzo del semestre. Tampoco la entrada de Maximiliano Núñez, que, más allá de un remate de chilena en el primer tiempo, tuvo una pobre actuación y ni siquiera entró a la cancha para el segundo tiempo.



Si bien la pelota era propiedad de los de azul, al portero José Luis Chunga (que reemplazó anoche a Sebastián Viera, quien se quedó descansando en Barranquilla) pudieron cobrarle perfectamente boleta VIP en gramilla, porque en realidad no tuvo mucho trabajo.



Junior, que se dio el lujo de cambiar siete jugadores con respecto al partido del domingo (solo mantuvo en la titular a Jesús Murillo, Jefferson Gómez, Yónatan Murillo y Víctor Cantillo) se dedicó a mantener su orden defensivo y no tuvo problemas.



Para el segundo tiempo, Russo sacó al inoperante Núñez y metió un volante más, David Mackalister Silva. Y Millos, al menos ópticamente, parecía estar más cerca de anotar. Pero las opciones más claras del partido las tuvo Junior, especialmente cuando Comesaña se dio cuenta de que podía sacar algo más que el 0-0 y mandó a la cancha de Yimmi Chará, en lugar de Bernardo Cuesta.



Jorge Aguirre tuvo el 0-1 luego de otra gran jugada de Chará, pero, debajo del arco le metió el pie muy por debajo al balón y lo mandó al horizontal. Millos, que terminó con 10 por la expulsión de Felipe Banguero, le puso voluntad, pero mostró más de lo mismo. No hay gol, no hay triunfos, y Junior volvió a amargarle el rato.

Este jueves, otros dos clásicos

Dos clásicos del fútbol colombiano serán protagonistas en los cuartos de final de la Copa Colombia: América vs. Cali y Medellín vs. Santa Fe.



América, apurado por el descenso en la Liga, buscará la revancha contra el Cali, luego salir eliminado en la semifinal del campeonato pasado.



El clásico caleño (7:45 p. m., con señal de Win Sports) será a puerta cerrada debido a los enfrentamientos entre las barras de los equipos, el pasado 24 de mayo en el estadio Pascual Guerrero.



Por su parte, Medellín quiere saldar la deuda de la Superliga jugada en enero, torneo en el que fue campeón Santa Fe tras ganar el partido de vuelta en Bogotá. El juego comenzará a las 7:30 p. m. y no se verá por televisión.

José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc