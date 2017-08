Millonarios, con sufrimiento, derrotó 1-0 a Jaguares en El Campín

Hay que escarbar mucho para rescatar algo del flojísimo partido que jugaron este jueves Millonarios y Jaguares en El Campín. Tal vez el gol, lo único que puede quedar para la historia, el que le dio a los azules un triunfo 1-0 frente a uno de los equipos que hoy se iría a la B, Jaguares: a los 12 minutos, Hárold Santiago Mosquera recibió un pase largo y tocó al centro. Cristian Huérfano, que no atinó a rematar, decidió tocarla atrás. Allá llegó Jair Palacios, para volver a tocar atrás, pero más al centro de la cancha. Y allá llegó Henry Rojas, para sacar un remate desde afuera del área. Le salió un golazo.

¿Algo más para destacar? No, en absoluto. Millonarios, que cada vez que sale a la cancha de El Campín le está costando montones conseguir tres puntos (de hecho, antes de este partido, no había ganado como local), esta vez se salvó. Fue un equipo sin fútbol, que quiso resolver todo tirándole la pelota a Mosquera y que, si como anoche, al muchacho no se le prende la lámpara, pues no tiene ninguna alternativa de ataque.

Hárold Santiago Mosquera (der.) cada vez se afianza más en el ataque de Millonarios Foto: Héctor Fabio Zamora / ETCE



Claro, al comienzo de un partido sin público, por culpa de los malos hinchas que levantaron a golpes a otros que sí querían ver un partido de fútbol y luego se pelearon con la Policía en el partido con Junior, Millos parecía insinuar otra cosa.



Pero después del gol, inexplicablemente, el equipo se frenó. Las opciones de gol escasearon y lo que se vio por televisión, seguramente, pudo haber sido un gran remedio para el insomnio para los hinchas de otros equipos que veían el partido. Porque los azules y los cordobeses debieron sufrir en cantidades por la impotencia de ver a dos equipos que no mostraban mayor cosa.



Hay que abonarle al técnico de Jaguares, Húbert Bodhert, que al menos tuvo la iniciativa para tratar de cambiar la historia y que el planteamiento que tuvo, que al comienzo era muy defensivo, en el segundo tiempo fue muy distinto.

El partido se jugó a puerta cerrada debido a la sanción que le impuso la Dimayor a Millonarios, tras la pelea entre los propios hinchas azules en el partido que disputó contra Junior. Foto: Héctor Fabio Zamora / ETCE



Los cambios que hizo fueron para tratar de atacar: un delantero, Ricardo Steer, en lugar de un media punta, Juan José Mezú; un volante de creación, Juan Sebastián Villota, por uno de marca, Alexis Hinestroza, y otro atacante, Darwin López, por un volante mixto, Kevin Londoño.



Otra cosa es que esas buenas intenciones no se reflejen en, al menos, un remate con peligro. No es gratuito que Jaguares sea el segundo equipo con menos goles en la Liga, apenas cuatro, uno más que el último, Rionegro Águilas.

"Fue un partido donde teníamos que tener mucha paciencia, conseguimos el gol rápido y no supimos cerrar el partido" M. Russo #MFC pic.twitter.com/oWuqdb67t2 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 18 de agosto de 2017

Millonarios entró dormido al segundo tiempo. No había manera de recibir impulso desde la tribuna, porque hinchas no había, ni para bien ni para mal. Y el técnico Miguel Ángel Russo cayó en ese mismo sueño colectivo, del que despertó a los 21 minutos. Y lo que hizo fue cambiar de extremos. Se fueron los dos jovencitos, Mosquera y Huérfano, y entraron dos a los que este semestre no les ha rendido, Elíser Quiñones y Maxi Núñez.



El partido comenzó a parecerse, peligrosamente, al del 23 de julio, cuando Millonarios parecía ganarle cómodamente a Águilas, en ese entonces penúltimo en la tabla y hoy colero. Le empataron a cinco minutos del final. Y Jaguares tuvo la opción de hacerlo esta noche, gracias a un penalti que sancionó el árbitro Wílmar Roldán tras un agarrón de Matías de los Santos a Steer. Vikonis evitó el empate al atajar el cobro de Ray Vanegas.



A trancas y mochas, en su peor partido del semestre, Millos sumó tres puntos que lo meten, por primera vez en el semestre, entre los ocho primeros. Pero el rendimiento de esta noche es como para no dejar dormir a Russo. Los únicos que durmieron fueron los hinchas de otros equipos que vieron el partido.

Millonarios 1, Jaguares 0

Millonarios: Nicolás Vikonis (7); Jaír Palacios (5), Matías de los Santos (4), Andrés Cadavid (5) y Felipe Banguero (5); Henry Rojas (6), Sebastián Ayala (5), Santiago Mosquera (5), Mackalister Silva (4), Cristian Huérfano (5), y Ayron del Valle (4). DT: Miguel Ángel Russo.



Jaguares: Sebastián López (5); Juan Pablo Zuluaga (5), Ramón Córdoba (5), Leonardo Escorcia (5) y Elvis González (5); Alexis Hinestroza (4), César Carrillo (5), Kevin Londoño (5) y Juan José Mezú (4); Ray Vanegas (4) y Pablo Rojas (5). DT: Húbert Bodhert.



Partido: malo.



Cambios en Millonarios: Elíser Quiñones por Mosquera (21 ST), Maximiliano Núñez por Huérfano (22 ST) y Jáder Valencia por Del Valle (38 ST).



Cambios en Jaguares: Ricardo Steer (6) por Mezú (1 ST), Juan Sebastián Villota (5) por Hinestroza (8 ST) y Darwin López por Londoño (32 ST).



Gol de Millonarios: Rojas (12 PT).



Amonestados: Banguero, Huérfano, Cadavid, Rojas (Millonarios), Zuluaga (Jaguares). Expulsados: no hubo. Detalle: Vikonis le atajó penalti a Vanegas (44 ST).



Figura: Nicolás Vikonis (7).



Estadio: El Campín. Asistencia: partido a puerta cerrada. Árbitro: Wílmar Roldán (7).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes