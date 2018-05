Millonarios le ganó a Envigado y sigue pelando por la clasificación

Hace unas fechas Millonarios parecía un moribundo, uno de esos enfermos que no mejoran, que no tienen alivio próximo. Pero de repente, como aferrado al honor y a ese remoquete de actual campeón que lleva en el pecho, reaccionó y se levantó. Puede que haya sido tarde. Puede que no alcance a clasificar. Puede que sí. Este jmiércoles venció a Envigado en El Campín, en partido pendiente de la fecha 16, y lo hizo con muy poco, con lo mínimo, con las uñas. Fue un 1-0 suficiente para seguir en la pelea. Definirá todo en el clásico contra Santa Fe, el fin de semana. Pero no depende de sí mismo.

Millonarios no brilla, no es imponente, no le pasa por encima a ningún rival. Menos a los chicos. Pero a estas alturas nadie le está pidiendo épica. Le piden, apenas, que gane, que sume de a tres puntos en cada partido. Si ha de mejorar, que lo haga en las finales, pensarán sus hinchas, que siguen ilusionados. Y el equipo está respondiendo de a poco. Venció a Huila con un golecito salvador de Henry Rojas y ahora superó a Envigado con un golecito salvador de Macalister Silva. Seis puntos de oro.



El gol fue el premio para la mejor jugada colectiva de todo el partido. Una pared, letal como casi todas las paredes, entre Silva y Del Valle. Y Silva, cuando sintió que el balón volvía a sus pies, sacó un puntazo con el pie derecho, fuerte, sin pena, abajo, a un ángulo. Allá llegó el arquero Santiago Londoño, pero tarde, muy tarde. La pelota ya estaba en la red. Iban 34 minutos del primer tiempo, así que ese gol fue de doble filo: Millos se quitó la angustia muy rápido, pero le quedaba mucho partido para sufrir. Aunque en realidad no sufrió.



El fútbol de Millonarios giró en torno al más jovencito de todos, a Juan Camilo Salazar, que mostró el ímpetu de los que quieren mostrarse y dejar una buena imagen. La está dejando. El jovencito de 20 años encaró todo lo que quiso y le dio un baile a todo aquel que quiso marcarlo. Incluso se animó a patear de media distancia, negándole un pase a Del Valle o a Silva. Debió aguantar el regaño de los ‘grandes’, pero valió la pena: casi cuelga al portero Londoño. Salazar hizo la diferencia porque le dio fútbol a un partido frío. De hecho le dejaron de pitar un penalti en un patada criminal que recibió en del área. Aunque hablando de penaltis no pitados, el juez no dio uno para Envigado, por una a mano en el área de De los Santos, en la primera parte.



Millos aceleró de a poco. Con sus errores y sus pocos aciertos. Pero como Envigado fue un rival sin alma, no corrió riesgos. Su única gran opción fue en un contragolpe de Neyder Moreno que no supo rematar: disparó desviado. En general, fue un Envigado tibio, que incluso perdió por expulsión al inglés Saunders, que llegó a Bogotá solo a pelear y alegar.



Silva pudo ampliar el marcador en el segundo tiempo, pero mandó su oportunidad de oro a las nubes. Menos mal ya había sido el héroe (y se fue lesionado). Su gol fue suficiente para que Millonarios logre otra victoria y pelee. Aún hace cuentas y deberá buscar la clasificación contra Santa Fe...



Síntesis



1. Millonarios: Wuilker Fariñez (6); Andrés Román (5), Matías de los Santos (6), Andrés Cadavid (6), Felipe Banguero (5); Jhon Duque (6), César Carillo (6), Juan Camilo Salazar (7), David Silva (7), Elíser Quiñones (5), Ayron del Valle (6).

DT: Miguel Ángel Russo.



Cambios en Millonarios: Christian Huérfano por Quiñones (27 ST), Henry Rojas por Silva (29 ST), Juan Domínguez por Carrillo (42 ST).



0. Envigado: Santiago Londoño (6), Cristian Arrieta (5); Camilo Mancilla (6), Santiago Noreña (5), Daniel Londoño (5); Duván Vergara (6), Néyder Moreno (6), George Saunders (4), Iván Rojas (5), Nicolás Giraldo (5); Wilfrido de la Rosa (6).

DT: Rubén Bedoya.



Cambios en Envigado: Iván Angulo (5) por Giraldo (9 ST), Yeison Guzmán por Vergara (32 ST), Carlos Rojas por De la Rosa (37 ST).



Gol en Millonarios: Silva (34 PT).



Expulsado: Saunders (46 ST).



Amonestados en Millonarios: Román, Carrillo, De los Santos y Cadavid

Amonestados en Envigado: Moreno, Saounders, Londoño, Arrieta



FIgura: Salazar (7).



Estadio: El Campín



Asistencia: 9.213



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Jhon Alexánder Ospina



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET