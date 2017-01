Millonarios ya tiene a su DT, faltan los refuerzos de peso

El nuevo ciclo de Millonarios arrancó este martes con la presentación oficial del nuevo director técnico, Miguel Ángel Russo. Desde ya las expectativas están puestas en el argentino para que le dé un nuevo rumbo a un club que hace cuatro años no consigue un título, mientras que sus máximos rivales no paran de celebrar.



El argentino, de 60 años, sucede a su compatriota Diego Cocca, quien se fue del club tras aceptar una oferta de Racing. Russo asume el reto de llevar a Millonarios a lo más alto, un lugar desconocido en la historia reciente.



“El proyecto me gusta, pero hay que seguir complementándolo. Sé lo que significa para el club volver a jugar la Copa Libertadores, esperamos ir paso a paso y llegar a la fase de grupos”, dijo ayer Russo en la rueda de prensa donde fue presentado oficialmente.



Ese, precisamente, será el primer objetivo (a muy corto plazo) de Millonarios, clasificarse a la fase de grupos de la Libertadores. Ya se sabe cuál es el rival, Atlético Paranaense de Brasil, y los días también, primero y ocho de febrero, el juego de ida en Brasil y la vuelta en Bogotá. ¿Con qué jugadores se va a afrontar? Todavía es un enigma.



Son muchos los nombres que han circulado en los últimos días como posibles refuerzos del club, quienes se sumarían a los seis que ya están listos (Juan Guillermo Domínguez, Elícer Quiñones, Cristian Arango, Jair Palacios, Jhon Fredy Duque y Felipe Banguero); sin embargo, ninguno se ha confirmado y el reloj sigue corriendo.



Y mientras se termina de confeccionar la plantilla, Millonarios iniciará este jueves (el miércoles serán los exámenes médicos) una pretemporada que tiene múltiples compromisos fuera del país. (Además: Así se mueve la bolsa de jugadores para la Liga 2017-I)



El 10 de enero viajará a Estados Unidos para afrontar la Florida Cup, un torneo de pretemporada. El 15 enfrentará a River Plate de Argentina; si pierde, jugará de nuevo el 18 y regresará a Bogotá; pero si gana, jugará el 19 y el 21 para estar entrenando de nuevo en Colombia el 23, a nueve días de enfrentar el primer juego de la Copa Libertadores.



“Si yo hubiera planificado esto, ya estaría en Orlando (EE. UU.) entrenando, jugando, conociendo. Tengo buenas referencias del plantel, pero ahora hay que construir un camino”, afirmó Russo. Pero ¿cómo construir ese camino con un plantel a medias?



En la presentación del DT fueron más las dudas que las certezas con respecto a los nuevos jugadores. Se preguntó por Carlos Darwin Quintero, Javier Reina, entre otros, pero ni Russo ni Camacho dieron luces sobre el asunto.



Lo que sí afirmó el presidente es que el volante Rafael Robayo finalmente saldrá del equipo. También dijo que el delantero argentino Maximiliano Núñez continuará en el club y que hace una semana se establecieron conversaciones con Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar para su renovación. Aun así, la plantilla de Millonarios, para afrontar todos los torneos que tiene en esta temporada, parece quedarse corta.

Promete trabajo

A nivel personal, el técnico Russo dejó en claro que no puede prometer títulos. “La promesa es trabajar seriamente, es lo único que prometo. Ya he dirigido clubes grandes y sé lo que significa. Todo lo demás será bienvenido”, declaró.



El nuevo DT azul es de la escuela de Estudiantes de La Plata, que ha tenido una larga historia desde la llegada de Osvaldo Juan Zubeldía a Nacional, en 1976. Algunos técnicos de esa línea que dirigieron en Colombia fueron Carlos Salvador Bilardo, quien incluso llegó a la Selección Colombia en 1981; Eduardo Luján Manera, quien dirigió a Millonarios en 1985, y Felipe Ribaudo, entre otros. Esa escuela es de fútbol de lucha y garra.



“Toda mi escuela de Estudiantes sabe del fútbol colombiano”, recalcó Russo. El técnico argentino aclaró que no hay ninguna cláusula de permanencia, similar a lo que ocurrió con Diego Cocca.



“Trabajaremos apuntando a un año, que es lo que dura el contrato”, explicó. “Tuve otras posibilidades y no las quise aceptar, creí que era el momento para volver. Necesitaba un descanso y ahora vengo a Millonarios, veremos después si me equivoqué o no”, señaló.

La sede, lista

Mientras el entrenador Miguel Ángel Russo era presentado, su cuerpo técnico, Hugo Gottardi (asistente) y Guillermo Cinquetti (preparador físico), estaba en la nueva sede de Millonarios conociendo sus instalaciones. (Además: La era Russo se pone en marcha en Millonarios)



Según el presidente Enrique Camacho, el complejo cuenta con tres canchas (dos de ellas con medidas iguales a la del estadio El Campín), camerinos, gimnasio, entre otros, y estará listo para recibir a todos los jugadores mañana para dar inicio a la pretemporada.



La plantilla entrenará allí los primeros días, antes de viajar a Estados Unidos para disputar la Florida Cup.

CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO