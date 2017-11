¡Millonarios ganó, goleó y es cabeza de serie! derrotó 5-1 a Cali 

Millonarios venció 5-1 a Deportivo Cali en la fecha 20 de la Liga II-2017 y se aseguró como cabeza de llave para los cuartos de final. Este domingo, después de las 10 de la noche, conocerá su rival.



Los embajadores salieron con cautela a El Campín ante una nómina joven de los azucareros, aunque con el pasar de los minutos se tomaron confianza en el terreno de juego.

El primero que tuvo la opción de marcar fue Duvier Riascos, que estuvo mano a mano con Ricardo Jerez, pero su remate con el pie derecho se estrelló en el palo.



Sin embargo, minutos después estuvo una vez más frente al arco y esta vez sí convirtió. Un gran pase de Omar Bertel llegó a los pies de Riascos y aunque en el primer intento le pegó al pasto, al segundo lo mandó al fondo de la red.



Cali reaccionó rápidamente y en la primera llegada al área azul anotó. Darwin Andrade la puso desde el sector izquierdo en el área chica y allí llegó Stiven Rentería para emparejar el marcador.

Pero los azules no se amilanaron y antes de que se acabara el primer tiempo apareció Ayron del Valle, quien aprovechó una defensa adelantada para quedar mano a mano con Jerez, eludirlo, y marcar el 2-1 en El Campín.



Para la parte complementaria, Millonarios no bajó el ritmo y con una jugada parecida a la del segundo gol, encontró la tercera anotación. Otra vez Del Valle sacó del camino a Jerez y definió con el arco a su merced.



Los juveniles del Cali no encontraban respuesta futbolística, mientras que los azules sacaban provecho de la ingenuidad en la defensa azucarera.

90' ¡GOLEADA AZUL EN EL CAMPÍN! Con broche de oro cerramos el todos contra todos frente a Cali. #MFC #NosUneLaMismaPasión pic.twitter.com/MTQCMtPBtQ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 19 de noviembre de 2017

Así, Santiago Mosquera, quien volvía a ser titular en el azul, encaró a Kevin Balanta y lo dejó en el piso, de su pierna izquierda sacó un remate que una vez más no pudo atajar el arquero guatemalteco de Cali.



Miguel Russo le dio la oportunidad a los jóvenes de su equipo y así fue como Cristian Huerfano por Ayron del Valle. El 32 azul supo aprovechar su oportunidad y sobre el final del partido sacó un zapatazo que puso el 5-1 en el marcador que ponía a cantar a la masa azul que adornó las tribunas de El Campín.



Millonarios ratificó con este resultado ser cabeza de llave en los cuartos de final, pues llegó a 36 puntos en la Liga II-2017, mientras el Cali espera que sus rivales en la reclasificación no sumen para quedarse con un cupo en Suramericana.

Síntesis

Millonarios 5 - 1 Cali



Millonarios: Nicolás Vikonis (5); Jair Palacios (6), Matías de los Santos (6), Janeiler Rivas (5) y Ómar Bertel (7); Jhon Fredy Duque (7), Juan Guillermo Domínguez (6), Ayron del Valle (8), Mackalister Silva (7), Santiago Mosquera (7), y Duvier Riascos (7). DT: Miguel Ángel Russo.



Cali: Ricardo Jerez (4); Didier Delgado (4), Kevin Balanta (4), Jhon Lucumí (3) y Darwin Andrade (5); Daniel Giraldo (4), Christian Rivera (4), Fabián Sambueza (2), Nicolás Benedetti (3), Álex Castro (3), y Stiven Rentería (6).

DT: Sergio Angulo.



Partido: aceptable.



Cambios en Millonarios: Christian Huérfano por Del Valle (18 ST), Henry Rojas por Silva (27 ST) y Anier Figueroa por De los Santos (32 ST).



Cambios en Cali: Andrés Felipe Roa (2) por Sambueza (13 ST), Jown Cardona (2) por Benedetti (14 ST) y Pablo Sabbag por Rentería (27 ST).



Goles de Millonarios: Riascos (17 PT), Del Valle (29 PT y 1 ST), Mosquera (26 ST) y Huérfano (41 ST). Gol del Cali: Rentería (22 PT).



Amonestados: Silva, De los Santos, Duque (Millonarios), Delgado, Balanta, Giraldo (Cali). Expulsados: no hubo.



Figura: Ayron del Valle (8).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 14.982 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Alexánder Ospina (6).





FUTBOLRED