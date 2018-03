Millos encontró lo que le faltaba en la Liga: goles y equilibrio

La prioridad de Millonarios, por ahora, parece ser darle el mayor rodaje posible a su equipo de gala, teniendo en cuenta que la nómina es muy corta y que para volver a jugar en la Copa Libertadores aún falta más de una semana. Así, con su equipo principal, Millos tuvo este domingo el que pudo ser su mejor partido del año, incluyendo el título de la Superliga frente a Nacional. Le ganó bien al América, otro de sus grandes rivales, y pudo incluso haberle sacado una diferencia superior al 3-1 con el que se despidieron de El Campín los 18.483 espectadores que llegaron a las tribunas, en su gran mayoría hinchas azules.

Millonarios había tenido una suerte diversa en los partidos anteriores. Cuando le ganó a Nacional en la Superliga, dio ventajas atrás y el portero venezolano Wuilker Faríñez fue figura. Luego, en partidos siguientes, ajustó de nuevo su funcionamiento defensivo, pero le costó cantidades no solo hacer goles, sino crear las opciones para meterlos. Así lo sufrió en dos partidos como visitante, frente a Medellín y Cali, que terminó perdiendo, y contra Nacional, en el que además tuvo que aguantar más de medio partido con un jugador menos, y no cualquiera: Jhon Fredy Duque, el que le da el equilibrio en la mitad.



Este domingo en la tarde, Millos también tuvo una baja. Ya en Cali había estado asimismo con un jugador menos 62 minutos, por la expulsión de Juan Guillermo Domínguez. Por eso, ‘Carachito’ no apareció en la titular. Entre Hugo Ernesto Gottardi, en la cancha, y Miguel Ángel Russo, a la distancia, resolvieron el problema con un movimiento de ajedrez. Matías de los Santos, que ha mantenido una buena regularidad como zaguero central, fue el compañero de Duque en la mitad. Y en su lugar en la defensa entró Anier Figueroa. El experimento funcionó.

Pero, más allá de eso, Millos necesitaba un factor que marcara diferencia, un jugador que le ayudara a romper un problema de gol que lo tenía sufriendo en la Liga (en la que llevaba un punto de los últimos nueve) como en la Copa Libertadores (Corinthians se le llevó un empate por falta de tino en las dos únicas opciones que generó). Salvo Ayron del Valle, ningún delantero de Millos ha marcado gol en este semestre en el torneo local. Y esa tendencia se mantuvo este domingo. Del Valle respondió con el 1-0, a los 12 minutos, al tomar un rebote del portero Carlos Bejarano luego de un remate de él mismo.



Pero faltaba algo más para traducir esa superioridad en goles. Las soluciones en los últimos partidos llegaron desde atrás. Y eso no es algo nuevo en Millos. Basta con recordar la final contra Santa Fe, en la que los goles fueron de los dos zagueros centrales (De los Santos y Andrés Felipe Cadavid) y de un volante (Henry Rojas). Este semestre, aparte de Del Valle, solo habían anotado De los Santos y Domínguez. Y este domingo apareció como goleador otra vez Cadavid, que tuvo una de sus mejores actuaciones con la camiseta azul.



Cadavid tuvo la personalidad para pedir la pelota y patear el penalti que sancionó el juez Alexánder Ospina por un empujón de Juan Camilo Angulo a Del Valle. Cuando todos esperaban un remate duro y al centro, el zaguero central cobró con clase, abajo y a la derecha de Bejarano, que terminó en el otro palo.

90' Ayron abrió la cuenta y doblete del Capitán para que los 3 puntos fueran azules en El Campín. ¡VAMOS MILLONARIOS! #AUnaSolaVoz #MFC pic.twitter.com/XUtT4RZOio — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 4 de marzo de 2018

“Hicimos un gran primer tiempo; parecido a contra Corinthians, pudimos definir. Teníamos para hacer más, pero ganamos y los puntos fueron azules”, dijo Gottardi, quien seguirá como DT encargado unos días más, con Russo como consejero a la distancia.



¿Y América? Quedó en deuda. Si algo había mostrado el equipo desde que Jorge da Silva es el técnico era seguridad defensiva. En la campaña que lo salvó del descenso, en 13 partidos solamente recibió ocho goles. Pero esa tranquilidad la ha ido perdiendo en las últimas jornadas.



En la Copa Suramericana, contra Defensa y Justicia, fue víctima de un bombardeo del que solo lo pudo salvar el portero Carlos Bejarano. Tampoco se vio bien el equipo del ‘Polilla’ en Medellín, frente a Nacional. Y este domingo, aunque decidió armar un bloque de seguridad con tres volantes de marca (Rivas, Elkin Blanco y Jonny Mosquera), respaldados por los dos volantes externos, que en el papel retrocedían cuando Millonarios atacaba, el equipo hizo agua. Los laterales eran una invitación a que los atacaran, en especial el que jugó por la banda izquierda, que de Pablo Armero solamente le queda el nombre. Y por arriba también sufrió. Cadavid, otra vez, marcó un gol, pero ahora a su estilo, en un tiro de esquina y de cabeza.



América se la jugó para buscar el descuento, desarmó el esquema defensivo y se fue al ataque. Millos le dio la pelota y se la jugó en el contragolpe. El esfuerzo le alcanzó para el gol del descuento, anotado por el uruguayo Kevin Ramírez, y para exigir tres veces a Faríñez, que cumplió. Pero también quedó expuesto a un cuarto o quinto gol. El joven Juan Camilo Salazar se perdió dos increíbles, de frente al arco: en una la tiró afuera y en la otra, la pelota le rebotó cuando intentó pararla para rematar. Millos encontró el equilibrio que le estaba faltando.

Síntesis

Millonarios 3 / América 1



Millonarios: Wuilker Faríñez (7); Jaír Palacios (6), Anier Figueroa (6), Andrés Cadavid (8) y Felipe Banguero (6); Matías de los Santos (6), Jhon Fredy Duque (7), Christian Huérfano (6), Mackálister Silva (6) y Elíser Quiñones (6), y Ayron del Valle (7).

DT: Hugo Gottardi.



América: Carlos Bejarano (6); Juan Camilo Angulo (5), Diego Herner (5), Danilo Arboleda (4) y Pablo Armero (3); Elkin Blanco (6), Jonny Mosquera (5), Avimiled Rivas (4), Kevin Ramírez (5) y Yámilson Rivera (4), y Cristian Martínez Borja (5).

DT: Jorge da Silva.



Partido: bueno.



Cambios en Millonarios: Roberto Ovelar por Del Valle (25 ST), Santiago Montoya por Silva (25 ST) y Juan Camilo Salazar por Huérfano (32 ST).



Cambios en América: Félix Micolta (5) por Mosquera (1 ST), Carmelo Valencia (5) por Rivera (1 ST) y Gustavo Carvajal por Rivas (25 ST).



Goles de Millonarios: Del Valle (12 PT) y Cadavid (40 PT, penalti, y 5 ST). Gol de América: Ramírez (36 ST).



Amonestados: Palacios, Figueroa (Millonarios); Bejarano, Herner, Blanco, Mosquera, Rivera, Micolta (América). Expulsados: no hubo.



Figura: Andrés Felipe Cadavid (8).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 18.483 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Alexánder Ospina (6).





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc