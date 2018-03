Se le fue la victoria a Millos: empató 1-1 con Jaguares en El Campín

A Millonarios le está pasando lo del turista que escribe una frase en la arena, en la playa, y el mar, poco a poco, la va borrando. La ausencia de Miguel Ángel Russo, quien este lunes tendrá una nueva revisión médica para ver cómo va su recuperación, le ha sentado terrible al equipo, que poco a poco ha perdido sus virtudes. Cada 72 horas, Millos se va volviendo una peor versión del anterior. Esta vez, pese a una reacción en la segunda etapa, volvió a ceder puntos, esta vez frente a Jaguares.

El 1-1 final deja a Millonarios en el puesto 17, con 10 puntos, a seis del octavo (Once Caldas, al que enfrentará el jueves). Le quedan solo cuatro partidos de local. Si los gana, llegaría a 24. Y por fuera de El Campín ha hecho un punto en cinco partidos. Es decir que, con el empate de este domingo, huele a eliminación.

Es evidente que Millonarios es otro equipo desde que Russo no está sentado en el banco norte de El Campín ni está al mando de las prácticas en la semana. Pero en el primer tiempo del domingo en la noche, pareció que la actitud y el alma también se hubieran ido con Russo para Buenos Aires. Del equipo que pasaba rápidamente de defensa a ataque, que sometía a los rivales a punta de presión y que tuvo la contundencia que lo llevó a ganar la estrella 15 quedaba muy, muy poco. En los primeros 45 minutos no creó una sola opción de gol ni estuvo cerca de hacerlo, a pesar de que la pelota era suya. Santiago Montoya seguía en deuda, el DT Hugo Gottardi insistía en una fórmula que ya venía sin funcionar desde hace varios partidos, con Elíser Quiñones y Christian Huérfano por las bandas, sin chispa, y con Ayron del Valle saliendo a buscar en los costados los balones que no le llegaban al área.



Además, Millonarios quedó expuesto a que Jaguares lo contragolpeara y le hiciera daño, con una buena noche de Juan Sebastián Villota, con un rendimiento parecido al que tenía cuando jugaba en Pasto y que hizo que en ese momento hubieran llamadas desde Bogotá para ver si podían tenerlo vestido de azul. Otra vez, el portero Wuilker Faríñez se ganó bien el sueldo y evitó que esa primera mitad terminara en un desastre.

No se sabe si hubo una llamada desde Buenos Aires o si Gottardi los regañó en el camerino, pero los jugadores, por lo menos, recuperaron la actitud de los buenos tiempos con Russo. A eso se sumó, y se le abona al entrenador encargado, que intentó hacer una cosa diferente en el ataque, con la entrada de Carlos López, el delantero que trajeron desde el Unión Huaral de Perú tras marcar 24 goles en la segunda división. Lo puso por la banda derecha, cambió de punta a Huérfano y metió a Ayron al área. Y ya en los tres primeros minutos del segundo tiempo generó dos opciones para anotar.



Millonarios parecía sobreponerse a su flojo primer tiempo, a la adversidad (perdió por lesión a Santiago Montoya, quien tiene, según el diagnóstico preliminar, un esguince de ligamento colateral en la rodilla izquierda) y al buen trabajo de Jaguares, que se fue quedando sin aire. Y encontró la ventaja parcial en una jugada que comenzaron López y el reemplazo de Montoya, Orles Aragón, un delantero nacido en Florida (Valle) y debutante absoluto con el equipo. Aragón tocó a la derecha, López metió un buen centro y Ayron del Valle recordó sus buenos tiempos para meter la cabeza y anotar el 1-0.



Quedaban, a partir del gol de Del Valle, 18 minutos para tratar de hacer un gol más para tener tranquilidad o para cerrar las vías hacia su arco y asegurar los tres puntos.

'Es un empate doloroso’: Gottardi

El técnico encargado de Millonarios, Hugo Gottardi, se lamentó este domingo en la noche porque el equipo volvió a dejar escapar la victoria en los minutos finales, tal como le pasó contra Alianza.

Nos empataron y eso es muy doloroso FACEBOOK

TWITTER

“El futbol tiene estas cosas, que hicimos todo para ganar y otra vez nos empataron en tiempo de descuento. Perdimos cuatro puntos en los últimos minutos. Nos empataron y eso es muy doloroso”. El DT aseguró que el equipo está nervioso porque no se dan los resultados. “Cuando ellos se tranquilicen y hagan las cosas como las venían haciendo, sin nervios, va a funcionar. Hasta el momento nos cuesta ganar”.



Además, Gottardi comentó que muy pronto estará en Bogotá el técnico Miguel Ángel Russo. “Con Miguel hablamos. Está más desesperado que todos nosotros juntos. Le gustaría estar acá, pero bueno, ya pronto lo vamos a tener, muy pronto, según me dijo. Estamos al frente, nos gustaría haber ganado estos partidos”.

Síntesis

Millonarios 1-1 Jaguares



Millonarios: Wuilker Faríñez (5); Jaír Palacios (6), Matías de los Santos (6), Andrés Cadavid (6), Felipe Banguero (5); Jhon Fredy Duque (5), Henry Rojas (5), Christian Huérfano (4), Santiago Montoya (4); Elíser Quiñones (3), Ayron del Valle (6)

DT: Hugo Gottardi.



Jaguares: Nelson Ramos (6); Fabio Castillo (6), Ramón Córdoba (6), Leonardo Escorcia (6), Elvis González (6); Alexis Hinestroza (5), Juan Camilo Roa (5), Kevin Londoño (6), Juan S. Villota (6); Déinner Quiñones (5), Pablo Rojas (6).

DT: José M. Rodríguez



Partido: Regular

Cambios en Millonarios: Carlos López (7) por Quiñones (1 ST), Orles Aragón por Montoya (16 ST) y César Carrillo por Huérfano (42 ST).



Cambios en Jaguares: Léiner Escalante por Villota (26 ST), Juan José Mezú por Hinestroza (33 ST) y Éber Díaz por Quiñones (36 ST).



Gol de Millonarios: Del Valle (26 ST). Gol de Jaguares: Rojas (46 ST, penalti).



Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos López (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 10.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Óscar Gómez (6).



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES EL TIEMPO

En twitter: @josasc