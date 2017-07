El clásico se viste de rojo: Santa Fe derrotó 0-1 a Millonarios

Vino a Santa Fe y no convenció. Se fue al Medellín y como que no lo extrañaron. Volvió y no despertó expectativa. Era suplente en el clásico. Esperaba en el banco. Y cuando le tocó entrar, saltó por encima de los demás 21 jugadores, los debió ver desde el aire, expectantes, entonces se giró como un destornillador y clavó la pelota con su cabeza al palo más lejano. Juan David Valencia volvió para darle el triunfo a Santa Fe en el clásico.

El gol dormía en el banco de suplentes, como si quisiera ausentarse del clásico, un clásico que fue áspero, luchado, de poca genialidad, de mucha vehemencia, de mucho ímpetu. El gol observaba de lejos, sigiloso, como escondido, como perezoso. Así estuvo por 80 minutos de juego. El gol se resistía a aparecer.

Había sido un partido de mucho vértigo. Con pasos feroces al ataque de ambos equipos. Pero sin mucha pausa. Sin muchas ideas ofensivas. Ambos remataban al arco con más ganas que puntería. Si Riascos tiraba la pelota a las nubes, Plata le mandaba otro balón para hacerle compañía. Si Cadavid y De los Santos acechaban al anónimo Stracqualursi, Tesillo y López hicieron lo mismo con Riascos. Si Roa le regalaba la pelota a Millonarios, Duque le devolvió el favor. Era un partido errático, muy parejo, de mucha concentración. De esos en los que un despiste se paga caro.



Santa Fe ya había anunciado desde muy temprano que la pelota quieta sigue siendo su arma letal –por si había alguna duda–. Tesillo ya había metido un cabezazo que hizo zarandear de pánico al estadio El Campín, cuyas tribunas fueron solo azules. La respuesta de Millos fue un remate de Silva, abajo, sin potencia, controlado por Castellanos. El gol se refundió, pero los intentos fueron mínimos. Ambos equipos podrán alardear de un eficiente trabajo táctico, pero el primer tiempo fue aburrido.

El segundo tuvo más emoción. Los dos equipos parecieron tener más ambición. Se desataron un poco de sus férreos sistemas tácticos. Jugaron al fútbol con más decisión, con más corazón. Castellanos le dejó atorado el grito de gol a Maxi Núñez, cuando en su achique se hizo gigante y lo desarmó.



Santa Fe ya tenía en la cancha a Wilson Morelo, que de lejos metió más miedo que Stracqualursi, aunque en su primera pelota Matías de los Santos, el defensor uruguayo, lo ablandó y lo dejó retorciéndose en el pasto. Pero Santa Fe mejoró. Pajoy puso un remate en el palo. El gol comenzó a asomar la cabeza. Se animaba a hacer su entrada triunfal.

Al minuto 77 Juan David Valencia, lateral izquierdo que también es volante por esa zona, entró a la cancha. Y su entrada no debió generar temor en los azules ni confianza en los rojos. Pero en ese tiro de esquina, Víctor Giraldo le puso la pelota con veneno, en el área, a una altura adecuada. Valencia llegó desde atrás burlando marcadores y pegando un salto como de trampolín, girando en el aire, clavando ese balón en un costado al que nunca iba a llegar el arquero Vikonis. Por eso no se tomó el trabajo de lanzarse. El gol refundido y obstinado apareció para alegría del clásico, para alegría santafereña.



Síntesis:



Millonarios 0-1 Independiente Santa Fe



Millonarios: Nicolás Vikonis (5); Jair Palacios (5), Matías De los Santos (5), Andrés Cadavid (4), Felipe Banguero (6); Henry Rojas (5), Jhon Duque (5), David Silva (4); Maximiliano Núñez (4), Dúvier Riascos (4) y Hárold Mosquera (3).



Cambios en Millonarios: Juan Guillermo Domínguez por David Silva (21 ST), Ayron del Valle por Henry Rojas (24 ST), Elíser Quiñones por Hárold Mosquera (32 ST).

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Víctor Giraldo (6), Javier López (5), William Tesillo (6), Dairon Mosquera (5); Juan Daniel Roa (5), Yeison Gordillo (7), Baldomero Perlaza (6); Ánderson Plata (4), Denis Stracqualursi (5) y John Freddy Pajoy (5).



Cambios en Santa Fe: Wilson Morelo (6) por Denis Stracqualursi (1 ST), Kevin Salazar por Ánderson Plata (19 ST), Juan David Valencia por John Pajoy (31 ST).

D.T.: Gregorio Pérez.



Gol: Juan David Valencia (35 ST), para Santa Fe.



Amonestados: Matías de los Santos (3 ST), Andrés Felipe Cadavid (13 ST), Juan Guillermo Domínguez (17 ST), Jhon Duque (31 ST), Dúvier Riascos (45+2 ST), en Millonarios. Yeison Gordillo (31 PT), en Santa Fe.



Expulsados: no hubo.



Figura: Gordillo



Estadio: El Campín.



Asistencia: 19.215 espectadores.



Árbitro: Andrés Rojas (7).



Partido: bueno



PABLO ROMERO

Redactor de Deportes

Twitter: @PabloRomeroET

Síntesis: CAMILO MANRIQUE