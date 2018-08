‘Almirón está equivocado; nosotros nunca decimos nada’: Russo

Tras las declaraciones del DT de Atlético Nacional, asegura que "la Dimayor favorecía a Millonarios", su colega y compatriota, Miguel Ángel Russo, entrenador del equipo bogotano salió al paso de las declaraciones y en entrevista con el portal de hinchas azules LosMillonarios.net aseguró:

"Yo digo que está equivocado. Nosotros cuando jugamos doble competencia, nos fuimos a Argentina, a Copa Libertadores en marzo contra independiente, un jueves, vinimos, nos bajamos del avión y al otro día subimos a otro para ir a jugar a Barranquilla y no dijimos nada. Nosotros nunca decimos nada de fixtures, vinimos de Paraguay, con un viaje extenuado y todo, tuvimos que viajar al otro día y no dijimos nada para jugar en Tunja. Nunca nos quejamos de las decisiones de la Dimayor con fecha, horario ni nada por el estilo. Sabemos lo difícil que es la doble competencia, no nos ha tocado de local, siempre nos ha tocado viajar y no decimos nada tampoco".



Son varias las preocupaciones de Millonarios luego del pésimo partido hecho contra Medellín, el pasado sábado, que terminó en derrota 0-1, en Bogotá. Miguel Ángel Russo, entrenador del equipo azul es consciente y autocrítico de la situación y espera “trabajar para que no vuelva a pasar”.



Más temprano en diálogo con RCN Radio, el estratega argentino habló sobre casi todos los temas de importancia y dejó clara la situación de Cristian Marrugo, flamante refuerzo del los embajadores para esta temporada, quien no tuvo minutos contra el DIM y fue altamente solicitado por los hinchas.



“Llevamos cuatro partidos oficiales, tres de torneo, uno de Copa Suramericana. Millonarios tiene una forma, en cualquier momento la podemos cambiar de acuerdo al nivel de los jugadores y lo que busquemos se cambia. Marrugo está considerado dentro del plantel de Millonarios para jugar en cualquier momento, y él lo sabe, lo venimos hablando. Hoy no es tan fácil, estamos en un periodo ni siquiera de adaptación, pero sí vamos a jugar mucho y necesitamos tener gente que esté al tanto de todo”.



Sobre el partido contra el DIM, en el cual al final se vio algo molesto, Russo dijo: “No terminé ofuscado, Millonarios tiene una forma y no estamos acostumbrados a los que jugamos el sábado, estas son las situaciones, el rival tuvo una noche espléndida y nos superó. No es normal que nos ocurran estas cosas y más arrancando el año, perdemos marca, perdemos concentración, de lo cual yo me hago responsable, pero no es normal lo que pasó. Sabemos reconocer los errores, hay autocrítica y hay que seguir”.

Millonarios vs. Dim, fecha 3 liga en Colombia II-2018. Foto: Mauricio Moreno / CEET

También negó que no le gusten los jugadores número 10, como se viene planteando tras lo vivido con Santiago Montoya, antes de su lesión, y ahora con la llegada de Cristian Marrugo: “No es cierto que no juegue con 10, yo he jugado hasta con tres números 10, en una época en Rosario Central, me encantan los 10. El sistema no lo inventa el entrenador, el nivel de los jugadores hace cambiar el sistema, el momento. Ya hemos jugado con Dúvier y Ayron, dos número 9, hemos buscado y encontrado dependiendo de las características de cada uno. SI yo busco a Marrugo a Montoya es por algo y cuando llegan lo hablamos y buscamos en dónde juegan y se sienten mejor”.



Russo asegura que en Millonarios no existe un equipo suplente y que para todos los jugadores hay momentos: “Es malo entender que contra Patriotas jugó un equipo alterno, todos están en una sana competencia, yo siempre les digo: “denme la opción de equivocarme y no que no tenga a quien poner”, es una plantilla competitiva, unos jugarán más, otros menos, los jugadores son seres humanos, no son desechables por un partido. Lo del sábado es un llamado de atención porque fallamos en muchos aspectos”.

Acerca delos goles que le hacen en los últimos minutos, el argentino dice que en gran medida han sido responsables los errores individuales: “Concentración del minuto uno al 90 y pico para corregir en esos últimos 10 minutos. También hay errores humanos porque los jugadores no tienen un botón de play para hacerlos funcionar. Hay cosas de cada jugador que me las guardo para mí, que les pasan en el día a día y lo entiendo”.



También habló sobre los jugadores jóvenes que están creciendo en el equipo: “Juan Camilo (Salazar) tiene un gran potencial, muchas cualidades para seguir creciendo, tiene un grupo que lo apoya y creo que tiene todo para ir más arriba de Millonarios, estará en él nada más… Los chicos cuando arrancan tienen un momento y lo más complicado es mantenerse porque pasan situaciones de vida y hay que entenderlos porque son chicos. Huérfano está volviendo y ojalá lo haga rápido porque está en ellos nada más, los jugadores tienen muchísima información y si no la aprovechan pasan estas situaciones, pero después vuelven a recapacitar y se acomodan. El futbolista joven es como cualquier chico joven que camina por la calle de su edad, es imposible que no le pasen estas cosas a los chicos y nosotros debemos sostenerlos hasta que vuelven a recuperar su nivel”.



Y con respecto a la suplencia de Juan Guillermo ‘Carachito’ Domínguez en el inicio de la temporada, Russo fue enfático: “Con Domínguez hablamos, es más fácil, él sabe cómo son las cosas conmigo, tenemos una convivencia muy sana. Los equipos no son solo 11 jugadores hay todo un complemento y saben que los hoy no están mañana sí, son los momentos que entiende el entrenador”.



