Así recibió la noticia Miguel Borja, el 'Rey de América'

Muy temprano en la mañana del 31 de diciembre de 2016, el delantero de Atlético Nacional, Miguel Ángel Borja, se despertó con la grata noticia de que había sido elegido como ‘Rey de América’ por el diario 'El País' de Uruguay.

En sus primeras declaraciones ofreció el título a la hinchada y agradeció a Tierralta, Córdoba, su tierra natal, por haberle brindado el apoyo desde sus inicios. "Le doy gracias a Dios, es él quien permite estas cosas que yo no merezco; también a la hinchada que siempre me han dado su energía positiva".

El goleador del fútbol colombiano viajó recientemente a su pueblo donde esperó la llegada del nuevo año en compañía de su familia y amigos. (Lea también: 'El rey de América está en Colombia': Miguel Borja)

Sin perder la humildad que lo caracteriza, Borja despertó bien temprano y salió a recorrer las barriadas donde adquirió la destreza con el balón que hoy lo mantienen en la cúspide del balompié internacional. Allí mismo comenta y celebra con sus amigos de infancia el reciente logro.

"Estoy feliz por Colombia, porque su fútbol ha crecido mucho; pero en especial por Tierralta, porque es un pueblo que ha sufrido mucho y espero que este reconocimiento nos llene de alegría", dijo.

El premio como mejor jugador de fútbol de América le llegó a Miguel Ángel en un momento difícil para su familia, puesto que su suegro se encuentra delicado de salud. Sobre este hecho, el jugador verdolaga dijo que espera un milagro de Dios, quien es el médico por excelencia. Esta mañana, mientras visitaba a los padres de su esposa en el barrio Los Colores, de Montería, fue rodeado por hinchas de Nacional que llegaron a felicitarlo por la distinción recibida.

Borja permanecerá en Córdoba hasta que comience la pretemporada con Atlético Nacional. Sobre su futuro dijo que por ahora sigue siendo jugador del 'verde' y que no sabe que pasará de aquí al 16 de enero cuando se cierra la fecha de transferencias. (Además: ¡Reinaldo de América!: Rueda el mejor técnico del continente)

“Los medios han dicho que me voy a Brasil, México, China, pero no tengo ninguna prisa por salir de Nacional, quiero que las cosas pasen sin forzarlas. Me gustaría jugar algún día en el fútbol italiano en equipos que le dan mucha importancia a los jugadores suramericanos”, explicó.

A sus 23 años, Borja es el nuevo jerarca del continente; además, es el tercer colombiano en obtener este reconocimiento, pues ya lo habían hecho Carlos el 'Pibe' Valderrama, en dos ocasiones, y Teófilo Gutiérrez.

Borja anotó 11 goles en 12 partidos internacionales (cinco en cuatro juegos de Libertadores y seis en ocho compromisos de Suramericana). Igualmente, finalizó goleador de la Liga Águila I 2016 con el Cortuluá, convirtiendo 21 goles en igual número de partidos, siendo el jugador que más anotaciones obtuvo en un torneo corto.

GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Especial para EL TIEMPO