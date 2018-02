Miguel Ángel Russo ya entrena con Millonarios

Este viernes, Millonarios volvió a la normalidad tras el regreso del técnico argentino, Miguel Ángel Russo al equipo. El director técnico estuvo hospitalizado hasta el martes pasado en la Clínica Santa Fe por una infección que no le permitió dirigir ninguno de los partidos del club 'embajador' en este 2018.

Ya con el profesor Miguel Ángel Russo, iniciamos nuestra jornada de entrenamiento. ¡Qué alegría tenerlo con nosotros profe! #AUnaSolaVoz #MFC pic.twitter.com/YTUG25qzT3 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 16 de febrero de 2018

Ya Russo, en una entrevista con Caracol Radio, había mostrado su afán por volver pronto a la normalidad.



“El cáncer que tenía ya no lo tengo más. Si yo me ocupo, no me preocupo, y el que me puede ayudar lo charlo, no reniego a nada; hay gente que reniega mucho, esto fue momentáneo”, declaró.

DEPORTES