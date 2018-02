'El profe Russo estará al menos de 8 y 10 días más en la clínica'

Miguel Ángel Russo, técnico de Millonarios, continúa hospitalizado en la Fundación Santa Fe. Sin embargo, según confirmó sCarlos Castro, su médico, lleva tres días sin fiebre, aunque se descarta su presencia el próximo miércoles en el juego de su equipo contra Corinthians, en la Copa Libertadores, así como el juego del domingo ante América, en la fecha 6 de la Liga, ya que estará por lo menos entre 8 o 10 días más internado.

Lo bueno es que está sin fiebre ahora. Aunque igual la vez pasada llevaba una semana sin fiebre e ingresó de nuevo con 40, por la misma bacteria FACEBOOK

TWITTER

“Vengo de estar con él en su habitación, conversando, también con Hugo Gottardi que lo ha acompañado. Él se ve muy bien. Está comiendo, cosa que me alegra porque en los días anteriores me cuentan que no lo hizo adecuadamente y obvio alguien convaleciente requiere nutrición. Veo que hace buen esfuerzo, esperamos que se traduzca en una recuperación mejor…. “El ánimo está bien, lo que le preocupa es que quiere dirigir, ahorita viene Corinthians y responsabilidades que lo atormentan, pero ante todo está la salud", dijo el médico Castro a EL TIEMPO.



El problema que tiene Russo, y la razón por la que tuvo que ser hospitalizado nuevamente es por la presencia de una bacteria multiresistente a los antiobióticos, que fue lo que le produjo la nueva fiebre de 40 grados. La bacteria se llama Klebsiella, y la adquirió en Buenos Aires.



“Lleva 3 días sin fiebre, cosa que nos alegra, pero el problema es que la neovejiga (es decir que le quitaron la vejiga y le hicieron otra con un pedazo de intestino delgado, que estaba sano), creo que es dónde se ha ocultado una bacteria compleja que es multiresistente a los antibióticos. Esto pasa con frecuencia en paciente sometidos a este procedimiento quirúrgico: la bacteria se esconde en la neovejiga”, explicó Castro, quien aseguró que esto no tiene que ver con el cáncer que tuvo Russo en la vejiga. Agregó : "No le ha vuelto a aparecer cáncer en ninguna parte. Esto no tiene nada que ver con el cáncer".



Según conoció EL TIEMPO, en la intervención que le hicieron a Russo en Argentina, también le extirparon la próstata, que no estaba afectada por el cáncer, como un procedimiento de precaución.



“No me atrevo a decir cuántos días más va a estar hospitalizado. El infectólogo dice que quisiera decir cuánto más requiere de antibióticos. Lo bueno es que está sin fiebre ahora. Aunque igual la vez pasada llevaba una semana sin fiebre e ingresó de nuevo con 40, por la misma bacteria. Estará al menos entre 8 y 10 días más hospitalizado”, agregó el doctor.



Castro confirmó que existe la posibilidad de que Russo siga su tratamiento en Argentina, aunque aclaró que esa decisión no se ha tomado y requiere de mucho análisis y de la evolución del DT.



“Estamos en ese proceso, esperamos lo mejor para él, el equipo y su familia. Hablamos poco a poco a ver si se hace el tratamiento aquí o requiere irse a Buenos Aires. Esas son decisiones que se irán madurando, depende de la evolución… Pero en general lo vi animado, sonriendo, poniendo todo su esfuerzo personal. Esperamos poder tenerlo dirigiendo pronto. Las cosas están mejorando, se está recuperando.

Se ha hablado del tema de ir a Buenos Aires, sí. Pero le dije a la esposa (Mónica) que eso es para evaluar. Si mejora no hay necesidad, si va a ser un tratamiento de varios meses en un caso hipotético, no tiene sentido que se quede, pues que se vaya allá donde tiene su apartamento. Se han mencionado el tema, pero no se ha tomado decisión. Esperamos que no. Y que la maldita bacteria no aparezca más”, puntualizó.

Hablamos poco a poco a ver si se hace el tratamiento aquí o requiere irse a Buenos Aires. Esas son decisiones que se irán madurando FACEBOOK

TWITTER

Frente a esta situación, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, le dijo a EL TIEMPO: "Tenemos la absoluta seguridad de que el profesor Russo está bien y va a estar bien. Debe tratarse este tema de la infección bacteriana y no hemos pensado ni por un segundo en que se va a ir de Millonarios".



DEPORTES