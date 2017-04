‘No tengo un ‘10’ al nivel que quiero’: Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, el DT de Millonarios, habla de la gris actualidad del equipo, aunque insiste en que es “generoso e interesante”. Habló de la ausencia de un ‘10’ de nivel, de peso y de la lentitud en la adaptación de algunos jugadores. Millos está apretado de puntos para clasificar a los cuartos de final de la Liga, pero el elude ese tema.

En los últimos cinco partidos (cuarto derrotas y un empate) el equipo se cayó: tiene posesión del balón, pero no remata…

La posesión la discuto. Si la tengo entre el arquero y los marcadores centrales, no es buena. Ha tenido picos altos y bajos pero no regularidad. Es lo más difícil.



Millonarios anotó 3 goles y recibió 8. ¿Desequilibrio...?

Los números tienen su sentido. Me gustan los números, pero miro más el juego. El fútbol no es una ciencia exacta. Nos hacen goles en momentos clave que son los primeros minutos del primer tiempo y los primeros del segundo. No sabemos protegernos de eso. Tenemos que ser más duros, más prácticos.

Pedro Franco, defensa de Millonarios. Foto: Pedro Franco, defensa de Millonarios.

¿Qué hacía bien el equipo del comienzo que no puede repetir ahora?

En algunas posiciones no hemos podido mantener la regularidad. No es fácil ser jugador de equipo grande. Ser jugador de Millonarios requiere un plus y el que no está preparado se tiene que preparar. Hablo mucho con ellos de esa exigencia que tenemos como mucha exposición y otras cosas que en otros equipos no pasan. Hay que estar preparado: saber cómo son los picos, tener una dinámica de grupo en la que los que contenemos somos nosotros y no los de afuera. Hay que ser un poco autista con todo lo de afuera. Todo está adentro y adentro te van a proteger y a cuidar.



¿Qué le pasó al equipo?

Si bajas los niveles es difícil mantener los picos altos. De lo contrario no perderíamos nunca. Todos los equipos del mundo ganan y pierden y con grandísimos jugadores.



Cinco partidos, un punto…

Tiene distintas aristas y formas, pero es la realidad y soy el que menos pone excusas.



Antes llegaban y remataban, ¿ahora...?

Quizás el rival no deja y habrá que buscar otra cosa. Antes pateábamos y se iba adentro; ahora pateamos y sale al banderín del córner.

Millonarios jugará contra Tolima. Foto: Carlos Ortega/EL TIEMPO

Tienen apenas 17 puntos y...

Muchas cuentas: yo solo miro el partido siguiente. El fútbol no es matemático.



Pero se clasifica con puntos…

Está bárbaro, pero yo no hago cuentas. Ninguna. Es lo que viene. El fútbol es hoy. Hay muchas alternativas, hasta matemáticas. Todos tenemos 7 partidos. En fútbol no se cuenta nada antes de tiempo.



Pero seguro tendrá que sumar de visitante…

No saco cuentas...



¿Cómo sumar afuera?

Lo resolvemos nosotros. Tenemos que estar tranquilos. Hay muchas cosas positivas del último partido que yo rescato.



¿De ese partido contra Pasto, en el que Millonarios generó sólo tres opciones?

Hablas de remates, no de centros atrás, no de llegadas. Si para ti el fútbol es patear al arco…

Ayron del Valle pelea un balón en el clásico contra Santa Fe. Foto: Mauricio León/ EL TIEMPO



¿Por qué no usa un volante creativo si en sus equipos siempre lo tuvo?

Sí, siempre. Pero esta vez no lo tengo, no al nivel que quiero.



Entonces al repetir el ataque sólo por las bandas…

El fútbol del mundo es por afuera. Si no, Cuadrado no estaría en la Selección. Atacar se debe hacer por todos lados, sólo que por fuera hay más espacio. El fútbol no es esquemático.



¿Y tiene alternativas por afuera?

Nos cuesta encontrar la gente por el medio. Si tuviera a James jugaría con él por el medio, como él juega.



Obvio no es James, pero tiene a Koufatty…

Es un chico muy joven. Tiene que adaptarse al fútbol colombiano y a otras situaciones. Además ha sufrido dos o tres lesiones que han mermado sus condiciones. Estoy acostumbrado a que pregunten por los que no juegan, pero cuando ganan no preguntan por los que no juegan.

Jacobo Kouffaty, volante de Millonarios. Foto: Carlos Ortega/ CEET

Y, entonces, cuando Koufatty ha estado bien y disponible, ¿por qué no ha tenido más protagonismo?

Porque le falta continuidad por las lesiones. Se tiene que volver a poner a punto. Hay una metodología de entrenamiento para acomodarlo en el grupo. Es un chico muy joven.



¿Y Alexis Zapata...?

Se van a un país distinto y acomodarse al fútbol colombiano no es tan simple. Les cuesta estar en un club como Millonarios y la competencia interna. Son jugadores muy jóvenes, se van muy jóvenes y les cuesta todo. Se van sin experiencia. No es problema mío.



Uno veía a Duque en un mejor momento y hoy luce menos, ¿será individual o es rendimiento de equipo?

No veo que haya bajado. Es del equipo. En lo colectivo cada uno tiene su función. Nada más. Estoy contento con el medio.



¿Y esa tranquilidad que le da el medio, es la misma que tiene hoy por los costados?

Hay momentos en que estamos bien y otros mal. Hay momentos en que desequilibramos y terminamos mal las jugadas y otros en que no tenemos tranquilidad suficiente para definirlo. Pero Millonarios es un equipo generoso, que tiene un juego progresivo por las bandas muy importante, que a veces termina bien y a veces mal y eso es lo más difícil que hay. Pero los que definen situaciones en los últimos 20 metros son los más caros del mundo. Ni un día somos los mejores ni otros somos los peores.



¿Y Del Valle y Riascos...?

Y Arango, que tiene 23 años. Tiene la adaptación a un club grande. Tiene la competencia de un club grande. Es el riesgo de estar en un club grande. Todos lo corremos.

Duvier Riascos, delantero de Millonarios. Foto: Óscar Berrocal/EL TIEMPO

¿Están mejor Del Valle y Riascos que Arango?

Son determinaciones mías. Tú lo ves 20 minutos y yo todos los días. Debe cristalizarlo. Los clubes grandes te exigen lo que tienes al ciento por ciento.



JENNY GÁMEZ

Editora Futbolred.com