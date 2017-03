‘Fue un partido muy parejo; la diferencia fue mínima’: Russo

El temperamento cambió mucho en Miguel Ángel Russo en ocho días. El domingo pasado celebraba por un triunfo contundente frente a Santa Fe, pero este sábado quedó inquieto luego de perder con su rival de patio.

"Fue un partido muy parejo, la diferencia fue mínima. Ahora a reponernos para el partido que viene. Tenemos picos altos y otros bajos, hay que seguir trabajando para encontrar la regularidad”, aseguró el estratega argentino.



Russo expresó en la rueda de prensa su inconformidad por la falta de elaboración de juego en este encuentro que terminó con una derrota.



"La preocupación que me queda es que no fuimos constantes con la generación de juego, hay que encontrar el equilibrio", añadió.



Finalmente, el técnico aseguró que no se le pitó un penal claro a Hárold Mosquera y esto incidió en el compromiso. "La jugada de Mosquera es determinante para mí, se acababa el primer tiempo".



