‘Ya estoy recuperado y regresaré a Bogotá lo más antes posible’: Russo

Miguel Ángel Russo ya prepara su regreso a Bogotá en los próximos días para regresar al mando de Millonarios. El entrenador argentino quien se encuentra en Argentina desde el pasado 7 de marzo confirmó en diálogo con Caracol Radio, que los rumores sobre un posible despido del equipo son falsos y que regresará lo más pronto posible.



El adiestrador se mostró muy animado y dijo que de la bacteria que lo aquejaba está recuperado y que tiene ganas de volver a trabajar con el club bogotano.

“Afortunadamente son buenas noticias. Me ha tocado algo fuera de lo común, pero lo hemos sobrellevado y estamos bien y pienso viajar a Bogotá lo antes posible. Pienso que con la salud uno no especula. Es malo eso. Tanto (Enrique) Camacho como (José) Serpa estuvieron al frente de la situación y son excelentes personas. Toda la gente de Millonarios y de Colombia me ha llenado de cosas importantísimas”, explicó el entrenador que indicó que se encuentra bien y dijo que “creo que estaré en Colombia a finales de la próxima semana”.



Sobre la rebelde bacteria que atacó su organismo Russo enfatizó en que “nada tuvo que ver la altura de Bogotá, como lo mencionaron algunos comentaristas en los medios. Esta bacteria hubiera podido atacar a cualquiera que viva en Bogotá. Tuve 40 grados de fiebre, tomé antibióticos. Y eso me fue debilitando día a día. Fue algo inesperado. Pero desde que pasó todo tuve una respuesta humanitaria impresionante de todo el plantel de Millonarios en cabeza de Camacho y Serpa. Solo me faltan unos estudios de rutina para determinar cuándo regreso a Bogotá”.

Russo afirmó que el problema de cáncer está completamente superado y explicó que lo más difícil fue el ataque de la bacteria. “Este tiempo inactivo me ha perjudicado, porque no es lo mismo un hombre con trabajo que un hombre enfermo”, confesó.

“Enterarme del cáncer no fue difícil. Lo asimilé en mi cabeza, soy fuerte y la gente de Millonarios, de Colombia y Argentina me ayudó mucho. Y yo pude salir, lo preocupante es la cantidad de gente que sufre y no logra salir de estas bacterias”, aseveró.



Finalmente el orientador reconoció que en ningún momento ha descuidado la comunicación con el cuerpo técnico del equipo y ha mantenido charlas casi diarias con Hugo Gottardi, su asistente técnico y quien ha estado al frente del plantel.



"He estado en contacto con Hugo (Gottardi) con cada jugador y también he estado al tanto de todo y seguimos así. Mis ayudantes y la gente de Millonarios es en quienes confío y todos han mostrado un lado humano gigante. Siempre hablaba con ellos, con mi mujer y ellos querían que pensara en mí, en recuperarme y eso ayuda mucho porque no trabajar es una carga para un ser humano, o por lo menos para mí, y la pudimos sobrellevar gracias al sentido humanitario que ha tenido Millonarios y la forma como se han manejado de lo cual estoy permanentemente agradecido”, puntualizó Russo.

